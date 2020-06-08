с чего всё началось

Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.

Армия и оружие Появились данные об американской гиперзвуковой системе Vintage Racer Американский автор Стив Тримбл, специализирующийся на авиационной тематике, сумел найти по снимку данные о перспективной американской гиперзвуковой системе Vintage Racer.

Здоровье Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов Минздрав уточнил нормативы времени приема одного пациента у инфекционистов, онкологов, хирургов в амбулаторном звене. 25

Происшествия В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. 90

Финансы Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 529

Политика На сайт голосования по Конституции внесли изменения На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина. 4,7K

Общество Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы. 1

Происшествия Жителя Ростовской области заподозрили в убийстве двух рыбаков Жителя села Новобатайск в Ростовской области задержан по подозрению в убийстве двух рыбаков, сообщили в региональном управлении СКР. 14

Шоу-бизнес Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости. 199

Здоровье В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19 Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 894

Общество Русскоязычные байкеры охраняют Брайтон-Бич от беспорядков Группа русскоязычных байкеров организовала патрулирование района Брайтон-Бич в Нью-Йорке, где живут выходцы из бывшего СССР, рассказал РИА Новости основатель и президент мотоклуба Bratva MC Константин Котов.

Фигурное катание Трусова и Жилина официально перешли в академию Плющенко Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход Александры Трусовой и Вероники Жилиной из Центра спорта и образования «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.

Происшествия Армена Джигарханяна госпитализировали Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в одну из московских клиник, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Общество Выпускников предупредили о мошеннических сайтах с ответами к ЕГЭ Выпускников российских школ призывают не доверять информации в интернете о якобы верных ответах к единым госэкзаменам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество. 1

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ". 700

Общество Reuters: США планирует ввести санкции против десятков танкеров Как сообщает издание Reuters со ссылкой на анонимные источники, Соединенные Штаты Америки намерены ввести санкции против множества танкеров, занимающихся перевозкой сырья из Венесуэлы. 55