Политика
REGNUMБританский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
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с чего всё началось
Член британского парламента Дэниел Кавчински считает, что Германия «предала» Европу в связи с сотрудничеством с Россией в рамках проекта «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в ходе интервью таблоиду Daily Express на фоне сообщений про новый законопроект о санкциях США в отношении российского газопровода.Московский Комсомолец00:12
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В Великобритании назвали предательством поддержку Германией «Северного потока — 2»
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