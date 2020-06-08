Политика

REGNUMREGNUMБританский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы

Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
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Член британского парламента Дэниел Кавчински считает, что Германия «предала» Европу в связи с сотрудничеством с Россией в рамках проекта «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в ходе интервью таблоиду Daily Express
 на фоне сообщений про новый законопроект о санкциях США в отношении российского газопровода.
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