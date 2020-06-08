с чего всё началось

Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,2K

Происшествия На Сахалине медведь напал на человека Сегодня вечером на Сахалине на геодезиста напал медведь. Инцидент произошел в Смирныховском районе.

Политика Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".

Здоровье За сутки в Кирове выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом Продолжается и выписка пациентов. Так, в связи с выздоровлением из больниц региона за прошедшие сутки было выписано 20 человек.

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 501

Общество В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости». 2,2K

Футбол Черчесов заявил о желании говорить про футбол Наставник сборной РФ Станислав Черчесов в интервью «Деловому Петербургу» прокомментировал возобновление футбольного сезона в России.

Общество Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.

Происшествия Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой 5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине. 213

Путешествия В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты В правительстве идет обсуждение идеи снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. 846

Гаджеты Представлен ПК-корпус SilverStone CS330 Компания SilverStone пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CS330, которая подойдет для создания компактного сервера или системы хранения данных.

Происшествия В США автомобиль въехал в протестующих Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 83

Происшествия Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков. 854