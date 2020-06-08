Политика
REGNUMБританский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
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Член британского парламента Дэниел Кавчински считает, что Германия «предала» Европу в связи с сотрудничеством с Россией в рамках проекта «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в ходе интервью таблоиду Daily Express на фоне сообщений про новый законопроект о санкциях США в отношении российского газопровода.Московский Комсомолец00:12
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В Великобритании назвали предательством поддержку Германией «Северного потока — 2»
Московский Комсомолец00:12
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Наставник сборной РФ Станислав Черчесов в интервью «Деловому Петербургу» прокомментировал возобновление футбольного сезона в России.
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Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой
5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
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В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
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Представлен ПК-корпус SilverStone CS330
Компания SilverStone пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CS330, которая подойдет для создания компактного сервера или системы хранения данных.
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Переброску египетских танков Abrams к границе с Ливией сняли на видео
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Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
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АвтоВАЗ выпустит обновлённую Renault Clio
В корпусах «НТЦ-ВАЗ» несколько месяцев назад появились два товарных автомобиля Renault Clio, которые могут служить для подготовки локализации модели.
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