Общество

Газета.RuГазета.RuБританский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ

После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва опровергла какую бы то ни было причастность России к данному делу. Президент России Владимир Путин назвал Скрипаля шпионом, предателем Родины и подонком, при этом указав, что травить его было не за что.
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Не в США, но под защитой: Посол Британии обновил статус Скрипалей

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Посол Британии рассказал о состоянии Скрипалей

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
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Первый канал покажет четвёртый сезон сериала «Нюхач»

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономразвития Максима Орешкина поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.
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Украинский футболист Зозуля плакал в раздевалке из-за фанатов

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Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
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Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
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Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
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ЛНР решила определить границы в пределах Луганской области

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Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
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Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
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Член президентского совета не стесняется использовать эмоциональные формулировки.
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СКА одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме «Северсталь»

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«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к «дочке» Crocus Group

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к компании «Крокус Интернэшнл», входящей в состав Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
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Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

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