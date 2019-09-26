Политика

ФАНФАНБританский посол объяснил, почему ему жаль уезжать из России

Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что после своего ухода с поста сохранит самые тесные связи с Россией. В интервью РИА Новости он выразил сожаление в связи с тем, что в 2019 году его работа в РФ заканчивается.
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с чего всё началось

Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий в конце нынешнего года свой пост, рассказал в интервью РИА Новости, что много лет шел к этой работе и что и после завершения командировки сохранит самые тесные связи с Россией.
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Британский посол рассказал о любви к России

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«Это моя работа мечты»: Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России

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Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России

РИА Новости02:08
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Общество

Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона

Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
ПРАЙМ 05:19
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Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским

В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Происшествия

Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло

Количество пострадавших из-за жесткой посадки самолета, у которого загорелась стойка шасси в барнаульском аэропорту, увеличилось.
Газета.Ru вчера в 15:28
Политика

Главой города Брянска избрана Марина Дбар

Мглинские вести 05:57
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

ТАСС вчера в 11:21
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Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Коммерсантъ 06:24
Происшествия

Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома

В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.
Вести.Ru 09:02
Экономика

На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости 06:32
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Кино

НЛО распыляют вирус любви в клипе Дельфина на песню «J2000.0»

В клипе над Землей появляются НЛО, которые распыляют вирус любви, вызывающий непреодолимое влечение людей друг к другу.
Афиша Daily 09:10
Происшествия

Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло

Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:18
Происшествия

Умер защищавший Кокорина адвокат

Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Экономика

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru вчера в 10:26
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика

В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс

Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия 08:16
Автоспорт

В Honda заменят моторы, Квят стартует последним

Все четыре гонщика – Макс Ферстаппен, Александр Элбон, Пьер Гасли и Даниил Квят – получат новые двигатели внутреннего сгорания «спецификации 4». Моторы той же версии использовались в Спа, Монце и Сингапуре, но исчерпали часть своего ресурса – и в Honda решили поставить новые.
F1news.ru 05:22
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Автоспорт

В Кремле высказались о переносе этапа «Формулы-1» из Сочи в Петербург

Газета.Ru 09:21
Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

РИА Новости вчера в 10:41
Наука

Доказано существование жизни 3,5 миллиарда лет назад

Российская газета 08:55
Транспорт

В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах

Российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги».
Lenta.ru 01:40
Общество

Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Телепрограмма вчера в 13:36
Игры

The Last of Us Part II выйдет 21 февраля

Матч ТВ вчера в 07:43
Экономика

Минфин не включал в трехлетний план приватизации «Аэрофлот» и РЖД

Ранее в четверг СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Минфин считает целесообразным включить в трехлетний план приватизации "Аэрофлот", "Зарубежнефть", Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), РЖД, "Первый канал".
РИА Новости 09:41
Шоу-бизнес

У звезды КВН нашли рак четвертой стадии

У члена команды КВН "Сборная Снежногорска" и жены капитана команды Сергея Жарикова Евгении диагностировали рак.
Московский Комсомолец 08:51
Экономика

Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор

Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения Арбитражного суда Сахалинской области.
РБК 02:04
Происшествия

Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой

Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39
Происшествия

Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником

В американском городе Фремонт произошел довольно забавный случай — единственная Tesla, принадлежащая местному полицейскому участку, израсходовала заряд аккумуляторной батареи в самый неподходящий для этого момент — в самый разгар погони за подозреваемым.
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Intel представила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND

Речь идёт о преемнике Intel 660p, первого и наиболее успешного потребительского твердотельного накопителя, использующего флеш-память NAND с четырьмя битами на ячейку (QLC).
3DNews 05:13
Футбол

Египет требует от ФИФА объяснить пропажу голосов за Салаха

Федерация футбола Египта направила в ФИФА запрос, требуя объяснить пропажу голосов в премии FIFA The Best, которые отдало руководство за нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.
Нева Спорт 06:16
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