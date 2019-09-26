Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий в конце нынешнего года свой пост, рассказал в интервью РИА Новости, что много лет шел к этой работе и что и после завершения командировки сохранит самые тесные связи с Россией.

с чего всё началось

Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что после своего ухода с поста сохранит самые тесные связи с Россией. В интервью РИА Новости он выразил сожаление в связи с тем, что в 2019 году его работа в РФ заканчивается.

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