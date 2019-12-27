Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая». По словам Бристоу, больше всего после отъезда из России он будет скучать по тем людям, с которыми здесь познакомился.

Политика Путин и Лукашенко могут обсудить газовые вопросы до конца года Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер может провести телефонные переговоры по газовым вопросам с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца 2019 года.

Политика Германия отказала Украине в военной помощи Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.

Общество Представитель Батуриной прокомментировал возбуждённое против неё дело Геннадий Теребков, представитель президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, прокомментировал уголовное дело о клевете, возбуждённое против неё судом в Калмыкии.

Спорт МОК о пересмотре дел оправданных россиян: все варианты возможны Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не исключает любого варианта развития событий относительно дел российских спортсменов, уже выигранных в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане.

Происшествия Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.

Происшествия Источники сообщили о завершении следствия по «делу Baring Vostok» Следственный комитет РФ (СК) завершил следственные действия по так называемому делу Baring Vostok, обвиняемым в рамках которого проходит основатель одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщили "Интерфаксу" осведомленные источники.

Политика Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.

Наука Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы Антропологи обнаружили в Канаде примитивную ящерицу, жившую 309 миллионов лет назад, которая показала самый древний пример родительской заботы.