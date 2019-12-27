Общество

РБКРБКБританский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая». По словам Бристоу, больше всего после отъезда из России он будет скучать по тем людям, с которыми здесь познакомился.
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

Британский посол назвал Россию увлекательной, энергичной и теплой

Lenta.ru06:29

Британский посол описал Россию тремя словами

РБК08:47

Британский посол описал Россию в трёх неожиданных словах

Life.ru07:08

Посол Великобритании описал Россию в трех словах

ТАСС10:05

Посол Великобритании в трех словах описал Россию

ФАН06:14

Британский посол дал неожиданную характеристику России в трех словах

Московский Комсомолец06:03

Посол Великобритании высказался о России в трех словах

ТВ Центр05:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Политика

Путин и Лукашенко могут обсудить газовые вопросы до конца года

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер может провести телефонные переговоры по газовым вопросам с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца 2019 года.
Известия 14:42
Политика

Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков

Сокращение плана произошло «прежде всего» из-за того, что OneWeb не предоставила свои спутники из-за их «неготовности», сказал Рогозин (цитата по ТАСС).
РБК 13:17
Происшествия

Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области

RT на русском вчера в 06:54
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне

В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.
Вести.Ru 06:10
Армия и оружие

Алжир закупит российские истребители Су-57

News.ru 11:26
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

Коммерсантъ 09:00
Игры

В Epic Games Store началась раздача Hyper Light Drifter

В Epic Games Store запустили раздачу бесплатных копий Hyper Light Drifter.
CyberSport.ru 11:45
Хоккей

Илья Ковальчук может перейти в «Вашингтон Кэпиталз»

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» проявляет интерес к российскому форварду Илье Ковальчуку, сообщает The Fourth Period.com.
Bookmaker-ratings.ru 13:55
Политика

Германия отказала Украине в военной помощи

Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
РИА Новости 14:10
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета 13:51
Политика

Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение на День Победы

РЕН ТВ 14:35
Общество

Представитель Батуриной прокомментировал возбуждённое против неё дело

Геннадий Теребков, представитель президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, прокомментировал уголовное дело о клевете, возбуждённое против неё судом в Калмыкии.
RT на русском 13:41
Спорт

МОК о пересмотре дел оправданных россиян: все варианты возможны

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не исключает любого варианта развития событий относительно дел российских спортсменов, уже выигранных в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане.
РИА Новости 13:49
Футбол

Педро: «Если „Барселона“ позовет, я брошу все»

Полузащитник «Челси» Педро оценил шансы вернуться в «Барселону».
Sports.ru 05:31
Политика

Новак анонсировал возвращение Allseas на «Северный поток -2»

Минэнерго РФ анонсировал возвращение Allseas на "Северный поток - 2". Об этом пишет РБК со ссылкой на министра энергетики Александра Новака.
Деловое.ТВ вчера в 02:42
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Происшествия

Отчим избил малолетнего пасынка молотком в Татарстане

Ребенок получил серьезные травмы из-за действий своего отчима: последний избил его молотком до серьезных переломов.
VSE42.RU 03:41
Экономика

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

"Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
ТАСС 11:48
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
Происшествия

Источники сообщили о завершении следствия по «делу Baring Vostok»

Следственный комитет РФ (СК) завершил следственные действия по так называемому делу Baring Vostok, обвиняемым в рамках которого проходит основатель одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщили "Интерфаксу" осведомленные источники.
Интерфакс 06:08
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
RT на русском 11:04
Общество

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Российская газета 12:32
Наука

Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы

Антропологи обнаружили в Канаде примитивную ящерицу, жившую 309 миллионов лет назад, которая показала самый древний пример родительской заботы.
МедиаПоток 25 декабря в 03:43
Фигурное катание

Превзошла себя. Фигуристка Косторная превысила свой же мировой рекорд

Представительница женского одиночного фигурного катания, обладательница Гран-при 2019 Алена Косторная превысила свой же мировой рекорд на чемпионате России в Красноярске.
Радио Sputnik 09:58
Авто

В Узбекистане стартовал выпуск четырех моделей Chevrolet

Компания UzAuto Motors представила в Ташкенте четыре модели марки Chevrolet, которые собирает на своём заводе.
За рулем Кубань вчера в 13:20
Общество

Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью

Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
REGNUM 00:36
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
Гаджеты

Презентован новый 5G-смартфон Oppo Reno 3 Pro

Газета DAILY вчера в 12:20
Общество

Голливудский композитор напишет титульную музыку для «Краснодара»

Известный голливудский композитор Ханс Циммер по заказу «Краснодара» напишет для российского клуба титульную музыку.
Sportbox.RU 14:37
Политика

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times включила российского лидера Владимира Путина в список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Газета.Ru 13:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное