Общество
РБКБританский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая». По словам Бристоу, больше всего после отъезда из России он будет скучать по тем людям, с которыми здесь познакомился.
Читать в источнике
Оценить175
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Политика
Путин и Лукашенко могут обсудить газовые вопросы до конца года
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер может провести телефонные переговоры по газовым вопросам с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца 2019 года.
Политика
Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков
Сокращение плана произошло «прежде всего» из-за того, что OneWeb не предоставила свои спутники из-за их «неготовности», сказал Рогозин (цитата по ТАСС).
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне
В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
Игры
В Epic Games Store началась раздача Hyper Light Drifter
В Epic Games Store запустили раздачу бесплатных копий Hyper Light Drifter.
Хоккей
Илья Ковальчук может перейти в «Вашингтон Кэпиталз»
Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» проявляет интерес к российскому форварду Илье Ковальчуку, сообщает The Fourth Period.com.
Политика
Германия отказала Украине в военной помощи
Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Общество
Представитель Батуриной прокомментировал возбуждённое против неё дело
Геннадий Теребков, представитель президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, прокомментировал уголовное дело о клевете, возбуждённое против неё судом в Калмыкии.
Спорт
МОК о пересмотре дел оправданных россиян: все варианты возможны
Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не исключает любого варианта развития событий относительно дел российских спортсменов, уже выигранных в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане.
Футбол
Педро: «Если „Барселона“ позовет, я брошу все»
Полузащитник «Челси» Педро оценил шансы вернуться в «Барселону».
Политика
Новак анонсировал возвращение Allseas на «Северный поток -2»
Минэнерго РФ анонсировал возвращение Allseas на "Северный поток - 2". Об этом пишет РБК со ссылкой на министра энергетики Александра Новака.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Происшествия
Отчим избил малолетнего пасынка молотком в Татарстане
Ребенок получил серьезные травмы из-за действий своего отчима: последний избил его молотком до серьезных переломов.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда
"Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Происшествия
Источники сообщили о завершении следствия по «делу Baring Vostok»
Следственный комитет РФ (СК) завершил следственные действия по так называемому делу Baring Vostok, обвиняемым в рамках которого проходит основатель одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщили "Интерфаксу" осведомленные источники.
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
Общество
Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Наука
Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы
Антропологи обнаружили в Канаде примитивную ящерицу, жившую 309 миллионов лет назад, которая показала самый древний пример родительской заботы.
Фигурное катание
Превзошла себя. Фигуристка Косторная превысила свой же мировой рекорд
Представительница женского одиночного фигурного катания, обладательница Гран-при 2019 Алена Косторная превысила свой же мировой рекорд на чемпионате России в Красноярске.
Авто
В Узбекистане стартовал выпуск четырех моделей Chevrolet
Компания UzAuto Motors представила в Ташкенте четыре модели марки Chevrolet, которые собирает на своём заводе.
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью
Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Гаджеты
Презентован новый 5G-смартфон Oppo Reno 3 Pro
Общество
Голливудский композитор напишет титульную музыку для «Краснодара»
Известный голливудский композитор Ханс Циммер по заказу «Краснодара» напишет для российского клуба титульную музыку.
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times включила российского лидера Владимира Путина в список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".