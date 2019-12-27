Общество

РИА НовостиРИА НовостиБританский посол описал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
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Посол Великобритании описал Россию в трех словах

ТАСС10:05

Британский посол описал Россию тремя словами

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Британский посол назвал Россию увлекательной, энергичной и теплой

Lenta.ru06:29

Посол Великобритании в трех словах описал Россию

ФАН06:14

Британский посол дал неожиданную характеристику России в трех словах

Московский Комсомолец06:03

Посол Великобритании высказался о России в трех словах

ТВ Центр05:31

Британский посол описал Россию тремя словами

РИА Новости04:58
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Общество

Кремль прокомментировал версию о теракте в Магнитогорске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал версию о теракте в жилом доме в Магнитогорске.
Lenta.ru 04:25
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В Российском технологическом университете сдают зачеты по перекодировке национального сознания и боевым мемам

Издание отмечает, что псевдонаучные концепции и теории заговора включил в программу бывший преподаватель Высшей школы КГБ, который возглавляет кафедру "информационное противоборство".
Эхо Москвы 14:30
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Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
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Ученые: переизбыток сладкого способен вызвать депрессию

Как стало известно rosvest.com, они утверждают, что переизбыток сладкого может стать причиной депрессии.
Российский Вестник 13:31
Общество

Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме

Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Известия 15:30
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях

Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Lenta.ru 00:31
Космос

Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»

Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
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Политика

Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 15:47
Общество

Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск

Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева - финансового управляющего банкротством бывшего первого вице-президента "Интеко" и родного брата ответчицы Виктора Батурина.
Газета.Ru 13:44
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
Спорт

Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
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США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.
Газета.Ru 15:36
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В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами

Коммерсантъ вчера в 21:56
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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр

Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Саратов 24 вчера в 06:26
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В Приморье мальчик случайно застрелил сестру из ружья

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Россияне назвали любимым фильмом 2019 года «Т-34»

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Клопп ответил на вопрос, может ли «Ливерпуль» побить рекорд «Арсенала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, может ли его команда побить рекорд «Арсенала» в виде 49 матчей Премьер-лиги без поражений.
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Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
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Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
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Renault с января повысит цены на все модели

С 1 января 2020 года Renault повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России в среднем на 2,4%. Подорожание коснется автомобилей только 2020 года выпуска.
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По данным агентства, наибольшие потери ($16,1 млн) от санкций понесет украинский рынок промышленных и медицинских товаров (изделия из пластмассы и резины).
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Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде

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Ксения Корнева о Юлии Михалковой: Мы не были закадычными подругами

Актриса из юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в рамках недавнего интервью «7 дней» рассказала, что не была дружна с Юлией Михалковой, которая покинула проект.
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Мужчине с переломом руки диагностировали беременность

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ВИЧ эволюционирует и становится более заразным

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Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

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