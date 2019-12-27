Общество
РИА НовостиБританский посол описал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
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Общество
Кремль прокомментировал версию о теракте в Магнитогорске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал версию о теракте в жилом доме в Магнитогорске.
Политика
В Российском технологическом университете сдают зачеты по перекодировке национального сознания и боевым мемам
Издание отмечает, что псевдонаучные концепции и теории заговора включил в программу бывший преподаватель Высшей школы КГБ, который возглавляет кафедру "информационное противоборство".
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Наука
Ученые: переизбыток сладкого способен вызвать депрессию
Как стало известно rosvest.com, они утверждают, что переизбыток сладкого может стать причиной депрессии.
Общество
Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Космос
Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»
Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
Политика
Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск
Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева - финансового управляющего банкротством бывшего первого вице-президента "Интеко" и родного брата ответчицы Виктора Батурина.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Спорт
Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
Политика
США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»
У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.
Происшествия
В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр
Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил сестру из ружья
Кино
Россияне назвали любимым фильмом 2019 года «Т-34»
Футбол
Клопп ответил на вопрос, может ли «Ливерпуль» побить рекорд «Арсенала»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, может ли его команда побить рекорд «Арсенала» в виде 49 матчей Премьер-лиги без поражений.
Музыка
Егор Крид сразился за сердце Кристины Асмус в клипе на трек Love is
Российский музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube клип на трек Love is, в котором вместе с ним снялась актриса Кристина Асмус и известные блогеры.
Шоу-бизнес
Фото: Ирина Шейк под конец года снялась топлес на пляже
Российская супермодель Ирина Шейк поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным снимком с фотосессии.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Экономика
Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Авто
Renault с января повысит цены на все модели
С 1 января 2020 года Renault повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России в среднем на 2,4%. Подорожание коснется автомобилей только 2020 года выпуска.
Экономика
Подсчитаны потери Украины от российских санкций
По данным агентства, наибольшие потери ($16,1 млн) от санкций понесет украинский рынок промышленных и медицинских товаров (изделия из пластмассы и резины).
Шоу-бизнес
Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде
Супруги наслаждаются обществом друг друга. Меган Маркл и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде.
Шоу-бизнес
Ксения Корнева о Юлии Михалковой: Мы не были закадычными подругами
Актриса из юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в рамках недавнего интервью «7 дней» рассказала, что не была дружна с Юлией Михалковой, которая покинула проект.
Происшествия
Мужчине с переломом руки диагностировали беременность
Наука
ВИЧ эволюционирует и становится более заразным
27.12.19 Оказывается, вирус иммунодефицита человека тоже эволюционирует, причем становится все заразнее, обнаружили биологи из Калифорнийского университета.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.