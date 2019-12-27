Общество
РБКБританский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая». По словам Бристоу, больше всего после отъезда из России он будет скучать по тем людям, с которыми здесь познакомился.
Читать в источнике
Оценить299
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Единоборства
Кадыров — о бое с А. Емельяненко: уже готовимся
Космос
Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу
Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем, которое должно произойти 29 декабря 2020 года.
Происшествия
В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами
Лайнер Fokker 100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа, говорится в сообщении казахстанского аэропорта в Facebook.
Политика
Захарова: «Северный поток-2» не затрагивает США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что газопровод "Северный поток-2" является внутренним делом европейских стран, к которому США не имеют отношения.
Происшествия
14 человек отравились в банкетном зале в Якутске
Ранее телеканал "Якутия 24" сообщал, что проводится расследование массового отравления людей в банкетном зале в Якутске.
Экономика
Зеленский назвал «ещё одной победой» выплату Газпрома Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выплату российской компанией «Газпром» $2,9 млрд украинскому Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.
Футбол
Роналду показал, как тренируется в бассейне
На видео видно, как Роналду занимается на особенной беговой дороже, которая расположена на дне бассейна.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Политика
Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме
Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Президент России Владимир Путин попал в список из 50 человек, которые определили облик подходящего к концу десятилетия, составленный британским изданием Financial Times (FT).
Происшествия
В ходе обыска в ФБК Навального задержали
Спорт
Глава РУСАДА отправил ответ ВАДА о несогласии с санкциями
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
Биатлон
Владимирец Алексей Слепов стал первым в спринте на «Ижевской винтовке»
Алексей Слепов пришел первым в мужской гонке на 10 км, повторив свой прошлогодний успех.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание американской противотанковой ракеты
Советский танк Т-62, до сих пор находящийся на вооружении в Сирии, выдержал удар американской противотанковой ракеты TOW.
Политика
Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение на юбилей Победы
Ответов на приглашения посетить торжества по случаю юбилея Победы в Москве в следующем году от президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына пока не поступало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Здоровье
Три правила оздоровления кишечника назвали врачи
Австралийские медицинские специалисты перечислили три «золотых правила» оздоровления кишечника.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Общество
Минобороны: Решений в отношении военных пенсионеров не принималось
"В будущем году с 1 октября оклады увеличатся на 3%, а в октябре 2021-го - еще на 4%", - сказала Шевцова.
Общество
В США школьникам разрешили брать отгул для участия в акциях протеста
Авторы инициативы поясняют, что каждый ученик раз в год теперь официально имеет право взять отгул для «гражданской активности», под которой подразумевается участие в акциях протеста либо поездки для встреч с законодателями в столицу штата, город Ричмонд.
Финансы
Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Хоккей
Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в гендерной дискриминации
Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.
Общество
Захарова разоблачила фальсификацию Павловского
Официальный представитель МИД Мария Захарова в социальных сетях ответила на интервью политолога Глеба Павловского, в котором тот попытался «разоблачить власти» на примере сообщений об изнасилованной в Берлине российской девочки.
Происшествия
В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека
В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".