Общество

РБКРБКБританский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая». По словам Бристоу, больше всего после отъезда из России он будет скучать по тем людям, с которыми здесь познакомился.
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Посол Великобритании описал Россию в трех словах

ТАСС10:05

Британский посол описал Россию тремя словами

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Посол Великобритании высказался о России в трех словах

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Посол Великобритании в трех словах описал Россию

ФАН06:14

Британский посол дал неожиданную характеристику России в трех словах

Московский Комсомолец06:03

Британский посол назвал Россию увлекательной, энергичной и теплой

Lenta.ru06:29

Британский посол описал Россию тремя словами

РИА Новости04:58
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
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Кадыров — о бое с А. Емельяненко: уже готовимся

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Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу

Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем, которое должно произойти 29 декабря 2020 года.
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В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами

Лайнер Fokker 100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа, говорится в сообщении казахстанского аэропорта в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 21:56
Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что газопровод "Северный поток-2" является внутренним делом европейских стран, к которому США не имеют отношения.
Национальная служба новостей 16:55
Происшествия

14 человек отравились в банкетном зале в Якутске

Ранее телеканал "Якутия 24" сообщал, что проводится расследование массового отравления людей в банкетном зале в Якутске.
Якутия 24 вчера в 21:13
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Зеленский назвал «ещё одной победой» выплату Газпрома Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выплату российской компанией «Газпром» $2,9 млрд украинскому Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.
REGNUM 13:13
Футбол

Роналду показал, как тренируется в бассейне

На видео видно, как Роналду занимается на особенной беговой дороже, которая расположена на дне бассейна.
Евро-футбол.ру вчера в 10:31
Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Вести.Ru 13:34
Футбол

«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2

Газета.Ru 17:06
Политика

Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме

Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
RT на русском 16:37
Политика

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Президент России Владимир Путин попал в список из 50 человек, которые определили облик подходящего к концу десятилетия, составленный британским изданием Financial Times (FT).
РБК 16:18
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Технологии

VR-перчатки Teslasuit позволят чувствовать виртуальные объекты

News.ru 02:25
Происшествия

В ходе обыска в ФБК Навального задержали

Газета.Ru вчера в 05:44
Спорт

Глава РУСАДА отправил ответ ВАДА о несогласии с санкциями

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Спорт-Экспресс 05:10
Политика

ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
РБК 18:26
Биатлон

Владимирец Алексей Слепов стал первым в спринте на «Ижевской винтовке»

Алексей Слепов пришел первым в мужской гонке на 10 км, повторив свой прошлогодний успех.
ГТРК Владимир вчера в 08:39
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Армия и оружие

Советский Т-62 выдержал попадание американской противотанковой ракеты

Советский танк Т-62, до сих пор находящийся на вооружении в Сирии, выдержал удар американской противотанковой ракеты TOW.
News.ru вчера в 07:36
Политика

Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение на юбилей Победы

Ответов на приглашения посетить торжества по случаю юбилея Победы в Москве в следующем году от президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына пока не поступало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:53
Общество

Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме

Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Известия 15:30
Здоровье

Три правила оздоровления кишечника назвали врачи

Австралийские медицинские специалисты перечислили три «золотых правила» оздоровления кишечника.
МедиаПоток 25 декабря в 11:22
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости вчера в 16:44
Общество

Минобороны: Решений в отношении военных пенсионеров не принималось

"В будущем году с 1 октября оклады увеличатся на 3%, а в октябре 2021-го - еще на 4%", - сказала Шевцова.
Российская газета вчера в 00:27
Общество

В США школьникам разрешили брать отгул для участия в акциях протеста

Авторы инициативы поясняют, что каждый ученик раз в год теперь официально имеет право взять отгул для «гражданской активности», под которой подразумевается участие в акциях протеста либо поездки для встреч с законодателями в столицу штата, город Ричмонд.
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Финансы

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
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Хоккей

Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в гендерной дискриминации

Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.
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Происшествия

Сестру Джорджа Майкла нашли мёртвой в Рождество

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Общество

Захарова разоблачила фальсификацию Павловского

Официальный представитель МИД Мария Захарова в социальных сетях ответила на интервью политолога Глеба Павловского, в котором тот попытался «разоблачить власти» на примере сообщений об изнасилованной в Берлине российской девочки.
Взгляд.ру 13:27
Происшествия

В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека

В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:43
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