Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая». По словам Бристоу, больше всего после отъезда из России он будет скучать по тем людям, с которыми здесь познакомился.

Космос Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем, которое должно произойти 29 декабря 2020 года.

Происшествия В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами Лайнер Fokker 100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа, говорится в сообщении казахстанского аэропорта в Facebook.

Политика Захарова: «Северный поток-2» не затрагивает США Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что газопровод "Северный поток-2" является внутренним делом европейских стран, к которому США не имеют отношения.

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Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

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Религия РПЦ изменила правила крещения детей Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.

Общество В США школьникам разрешили брать отгул для участия в акциях протеста Авторы инициативы поясняют, что каждый ученик раз в год теперь официально имеет право взять отгул для «гражданской активности», под которой подразумевается участие в акциях протеста либо поездки для встреч с законодателями в столицу штата, город Ричмонд.

Финансы Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, что уже позволило на 30% сократить число таких случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

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