Общество

Газета.RuГазета.RuБританский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет газета "Коммерсантъ". Соответствующий вопрос дипломату был задан журналистами издания.
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Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт о двусторонних отношениях, перспективах сотрудничества и «деле Скрипалей»

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт о двусторонних отношениях, перспективах сотрудничества и "деле Скрипалей" Прибыв в Москву в январе, Дебора Броннерт в середине месяца вручила верительные грамоты и практически сразу приступила к работе.
Коммерсантъвчера в 17:23

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Британский посол в РФ отказалась назвать страну пребывания Скрипалей

Интерфаксвчера в 20:04

Великобритания отказалась раскрыть местоположение Скрипалей

Lenta.ruвчера в 21:53

Британский посол отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей

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Посол Великобритании в РФ: Скрипали живы, но их местоположение засекречено

Вести.Ruвчера в 20:16

Посол Великобритании в России отказалась комментировать местоположение Скрипалей

ТАССвчера в 23:10

Британский посол рассказала о судьбе Скрипалей

Московский Комсомолецвчера в 18:28

Лондон рассказал о судьбе Скрипалей

Коммерсантъвчера в 17:51
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Общество

В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

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Мишустин предложил перенести инвестфорум в Сочи

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Кабинету министров перенести инвестиционный форум в Сочи.
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Кокорин сообщил о своей зарплате в «Зените»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин назвал свою заработную плату в стане сине-бело-голубых.
Газета.Ru вчера в 23:31
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
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Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
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Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
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Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»

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После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
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В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины

В Москве следователи возбудили дело в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка.
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Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
РИА Новости 02:33
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

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Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
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Финансы

Курс евро снижается на открытии торгов

Курс доллара вырос на три копейки — до 63,94 руб. Курс евро снизился на одну копейку и составил 70,87 руб. Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
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Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

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Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
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В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
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США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армаегддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и спроса на топливо.
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Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 года

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести следующий поединок летом или осенью этого года, заявил спортсмен в интервью ТАСС.
Коммерсантъ 02:33
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Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером проката в России

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Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени

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В Гонконге сотни медработников вышли на забастовку с требованием к властям закрыть границу с Китаем, чтобы предотвратить в мегаполисе вспышку коронавируса.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
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Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
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