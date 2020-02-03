Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт о двусторонних отношениях, перспективах сотрудничества и "деле Скрипалей" Прибыв в Москву в январе, Дебора Броннерт в середине месяца вручила верительные грамоты и практически сразу приступила к работе.

с чего всё началось

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет газета "Коммерсантъ". Соответствующий вопрос дипломату был задан журналистами издания.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002-2003 годах.

Гаджеты Дискретное графическое решение Arctic Sound будет многопроцессорным Представители сайта AdoredTV выяснили, что по 10-нм техпроцессу третьего поколения будет выпускаться графическое решение Arctic Sound, оно тоже будет использовать многокристальную компоновку.

Шоу-бизнес Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.

Шоу-бизнес Поклонская снялась в «голливудской фотосессии» Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.

Технологии Apple и Google предложено поработать на удаленке Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Экономика Китайские биржи открылись обвалом на 8% Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.

Политика Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.

Шоу-бизнес Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой О беременности Марины стало известно 1 февраля после того, как в Сети появились фото и видео, на которых отчетливо виден заметно выросший живот Кравец.

Экономика Средняя ставка по ипотеке в РФ достигла исторического минимума Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в минувшем декабре достигла минимального за всю историю наблюдения значения — 9%, говорится в сообщении Банка России.

Здоровье В аптеках Читы за неделю продан трёхгодичный запас медицинских масок «Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.