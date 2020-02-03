Общество
Газета.RuБританский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет газета "Коммерсантъ". Соответствующий вопрос дипломату был задан журналистами издания.
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Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт о двусторонних отношениях, перспективах сотрудничества и «деле Скрипалей»
Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт о двусторонних отношениях, перспективах сотрудничества и "деле Скрипалей" Прибыв в Москву в январе, Дебора Броннерт в середине месяца вручила верительные грамоты и практически сразу приступила к работе.Коммерсантъвчера в 17:23
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Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Происшествия
В ХМАО в ДТП погибли двое полицейских
Технологии
Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов
Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
Кино
Герои «Людей в чёрном» и «Звёздных войн» появились в новой рекламе Walmart
В новой рекламе торговой сети Walmart появились персонажи популярных фильмов. Об этом 31 января сообщает портал Shazoo.
Наука
Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев
При применении метода IBDmix ученые обнаружили, что все современные люди, включая африканцев, имеют гены неандертальцев.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS
Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002-2003 годах.
Гаджеты
Дискретное графическое решение Arctic Sound будет многопроцессорным
Представители сайта AdoredTV выяснили, что по 10-нм техпроцессу третьего поколения будет выпускаться графическое решение Arctic Sound, оно тоже будет использовать многокристальную компоновку.
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Шоу-бизнес
Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар
Иван Телегин перестал скрывать отношения с Марией Гончар Хоккеист представил новую возлюбленную своим друзьям.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Экономика
Китайские биржи открылись обвалом на 8%
Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
Общество
В России захотели ужесточить наказание за шум ночью
Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Общество
«Коммерсантъ»: МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров
МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионах на автомобильных номерах.
Футбол
Это’О рассчитывал, что «Анжи» возьмет Лигу чемпионов
Globallookpress Знаменитый камерунский футболист Самуэль Это'О рассчитывал, что российский "Анжи" сможет побороться за самые высокие награды.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Происшествия
У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, взлетно-посадочную полосу обследуют, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Общество
Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса
Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса из КНР.
Политика
Путин начал выметать чиновников за «совсем некрасивые события»
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
Кино
Фильм «Паразиты» получил главную премию Гильдии сценаристов США
Шоу-бизнес
Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой
О беременности Марины стало известно 1 февраля после того, как в Сети появились фото и видео, на которых отчетливо виден заметно выросший живот Кравец.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в РФ достигла исторического минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в минувшем декабре достигла минимального за всю историю наблюдения значения — 9%, говорится в сообщении Банка России.
Общество
В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
Здоровье
В аптеках Читы за неделю продан трёхгодичный запас медицинских масок
«Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.
Финансы
Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности
ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», рассказали РБК представители Почта Банка и ВТБ.
Кино
Первый тизер «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижн» и «Локи»
На Супербоуле 2020 Disney представил новый ролик своего стриминг-сервиса, в котором показали кадры из трёх грядущих сериалов Marvel — «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижн» и «Локи».