Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт о двусторонних отношениях, перспективах сотрудничества и "деле Скрипалей" Прибыв в Москву в январе, Дебора Броннерт в середине месяца вручила верительные грамоты и практически сразу приступила к работе.

с чего всё началось

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет газета "Коммерсантъ". Соответствующий вопрос дипломату был задан журналистами издания.

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