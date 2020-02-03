Общество
Газета.RuБританский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет газета "Коммерсантъ". Соответствующий вопрос дипломату был задан журналистами издания.
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Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт о двусторонних отношениях, перспективах сотрудничества и «деле Скрипалей»
Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт о двусторонних отношениях, перспективах сотрудничества и "деле Скрипалей" Прибыв в Москву в январе, Дебора Броннерт в середине месяца вручила верительные грамоты и практически сразу приступила к работе.Коммерсантъвчера в 17:23
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Общество
Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи
Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
Кино
Драма «1917» получила кинопремию BAFTA
Историческая драма «1917» на 73-й церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) была признана лучшим фильмом и получила семь из девяти категорий, в которых была заявлена.
Политика
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
Общество
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500
В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).
Происшествия
Пять подозреваемых в подготовке терактов арестованы в Казахстане
Спецслужбы Казахстана арестовали пятерых человек по подозрению в подготовке терактов в местах массового скопления людей в Караганде и Таразе.
Общество
В Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая
Доставку посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в Россию хотят приостановить в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV - с этим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Экономика
Минэкономики считает коронавирус угрозой развитию России
Основным риском для прогноза социально-экономического развития России является замедление мировой экономики, в том числе из-за ухудшения эпидемиологической обстановки из-за нового коронавируса, считает Минэкономики.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Общество
РЖД приостановили сообщение с КНДР
Ранее в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне, которая является официальным публичным представительством железных дорог КНДР, сообщили ТАСС, что власти КНДР приняли решение приостановить, начиная с понедельника, ж/д сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.
Армия и оружие
Турецкие военные погибли в сирийском Идлибе от артобстрела
В результате погибли четверо турецких военнослужащих, еще 9 получили ранения.
Футбол
Лэмпард просит от руководства «Челси» нового голкипера на замену Кепе
Сегодня "Челси" в матче 25-го тура АПЛ сыграл вничью с "Лестером". Ворота защищал 38-летний Вилли Кабальеро.
Политика
Опрос: большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Большинство жителей России считают важными поправки к Конституции, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Шоу-бизнес
Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии
Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
Экономика
Внушительный рост рынка акций в РФ на четверть обеспечен Газпромом
Взлёт котировок Газпрома на 25% обеспечил рост всего российского рынка ценных бумаг в 2019 году.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Происшествия
СК выяснит причину гибели молодого человека и школьницы в Бирске
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели молодого человека и школьницы в квартире в Бирске, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix
38-летняя Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix, сообщает The Post. Вести шоу будет ее подруга, дизайнер Джессика Малруни.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Общество
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Музыка
Танцы Шакиры и Дженнифер Лопес на Супербоуле шокировали Сеть
43-летняя Шакира и 50-летняя Дженнифер Лопес выступили в перерыве финального матча американской Национальной футбольной лиги (Супербоул) и поразили поклонников свой физической формой.
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold получит Android 10 раньше запланированного срока
Передовой смартфон Samsung Galaxy Fold получит Android 10 раньше запланированного срока.
Политика
Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
Происшествия
Легковушка влетела в отбойник на КАД, водитель погиб
Автомобилист скончался на месте.
Общество
И.о. министра финансов Чувашии стал Михаил Ноздряков
Михаил Ноздряков, занимавший пост министра финансов Чувашии в 2011-2014 годах, вновь назначен на эту должность в качестве исполняющего обязанности, сообщается на официальном портале органов власти республики.