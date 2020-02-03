Общество

Газета.RuГазета.RuБританский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет газета "Коммерсантъ". Соответствующий вопрос дипломату был задан журналистами издания.
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Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт о двусторонних отношениях, перспективах сотрудничества и «деле Скрипалей»

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт о двусторонних отношениях, перспективах сотрудничества и "деле Скрипалей" Прибыв в Москву в январе, Дебора Броннерт в середине месяца вручила верительные грамоты и практически сразу приступила к работе.
Коммерсантъвчера в 17:23

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Посол Великобритании в России отказалась комментировать местоположение Скрипалей

ТАССвчера в 23:10

Британский посол в РФ отказалась назвать страну пребывания Скрипалей

Интерфаксвчера в 20:04

Британский посол отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей

РИА Новостивчера в 21:09

Посол Великобритании в РФ: Скрипали живы, но их местоположение засекречено

Вести.Ruвчера в 20:16

Великобритания отказалась раскрыть местоположение Скрипалей

Lenta.ruвчера в 21:53

Британский посол рассказала о судьбе Скрипалей

Московский Комсомолецвчера в 18:28

Лондон рассказал о судьбе Скрипалей

Коммерсантъвчера в 17:51
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Общество

Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи

Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
РИА Новости 03:02
Кино

Драма «1917» получила кинопремию BAFTA

Историческая драма «1917» на 73-й церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) была признана лучшим фильмом и получила семь из девяти категорий, в которых была заявлена.
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Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости вчера в 13:39
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РИА Новости 02:33
Общество

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
РБК 02:40
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500

В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).
Известия 03:44
Происшествия

Пять подозреваемых в подготовке терактов арестованы в Казахстане

Спецслужбы Казахстана арестовали пятерых человек по подозрению в подготовке терактов в местах массового скопления людей в Караганде и Таразе.
Известия 04:12
Общество

В Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая

Доставку посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в Россию хотят приостановить в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV - с этим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Газета.Ru 03:09
Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM 00:21
Экономика

Минэкономики считает коронавирус угрозой развитию России

Основным риском для прогноза социально-экономического развития России является замедление мировой экономики, в том числе из-за ухудшения эпидемиологической обстановки из-за нового коронавируса, считает Минэкономики.
Коммерсантъ 01:25
Единоборства

Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК 01:52
Общество

РЖД приостановили сообщение с КНДР

Ранее в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне, которая является официальным публичным представительством железных дорог КНДР, сообщили ТАСС, что власти КНДР приняли решение приостановить, начиная с понедельника, ж/д сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.
ТАСС 04:23
Армия и оружие

Турецкие военные погибли в сирийском Идлибе от артобстрела

В результате погибли четверо турецких военнослужащих, еще 9 получили ранения.
Sputnik Армения 02:13
Футбол

Лэмпард просит от руководства «Челси» нового голкипера на замену Кепе

Сегодня "Челси" в матче 25-го тура АПЛ сыграл вничью с "Лестером". Ворота защищал 38-летний Вилли Кабальеро.
Soccer.ru 01 февраля в 12:17
Политика

Опрос: большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Большинство жителей России считают важными поправки к Конституции, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.
Газета.Ru 03:58
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Шоу-бизнес

Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии

Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
Pravda.Ru 03:53
Экономика

Внушительный рост рынка акций в РФ на четверть обеспечен Газпромом

Взлёт котировок Газпрома на 25% обеспечил рост всего российского рынка ценных бумаг в 2019 году.
REGNUM 03:11
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 01 февраля в 08:16
Происшествия

СК выяснит причину гибели молодого человека и школьницы в Бирске

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели молодого человека и школьницы в квартире в Бирске, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
РИА Новости 04:04
Технологии

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix

38-летняя Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix, сообщает The Post. Вести шоу будет ее подруга, дизайнер Джессика Малруни.
MOS.news 01 февраля в 20:29
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости вчера в 00:59
Музыка

Танцы Шакиры и Дженнифер Лопес на Супербоуле шокировали Сеть

43-летняя Шакира и 50-летняя Дженнифер Лопес выступили в перерыве финального матча американской Национальной футбольной лиги (Супербоул) и поразили поклонников свой физической формой.
Культуромания 04:29
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold получит Android 10 раньше запланированного срока

Передовой смартфон Samsung Galaxy Fold получит Android 10 раньше запланированного срока.
Актуальные Новости вчера в 04:01
Политика

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
РИА Новости 02:43
Происшествия

Легковушка влетела в отбойник на КАД, водитель погиб

Автомобилист скончался на месте.
Ivbg.ru 04:21
Общество

И.о. министра финансов Чувашии стал Михаил Ноздряков

Михаил Ноздряков, занимавший пост министра финансов Чувашии в 2011-2014 годах, вновь назначен на эту должность в качестве исполняющего обязанности, сообщается на официальном портале органов власти республики.
РИА Новости 02:07
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Произошло 4 марта 2018 года в г. Солсбери. Работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, имеющий два гражданства, России и Великобритании, и его дочь, гражданка России Юлия, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии...
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