Политика
РИА НовостиБританский посол признался, что ему жаль уезжать из России
Для Бристоу как для посла самым большим сюрпризом в России стала готовность россиян работать вместе по самым разным темам.
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с чего всё началось
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий в конце нынешнего года свой пост, рассказал в интервью РИА Новости, что много лет шел к этой работе и что и после завершения командировки сохранит самые тесные связи с Россией.РИА Новости02:08
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Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
iReactor 24 сентября в 21:15
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, передает AFP со ссылкой на его семью.
Коммерсантъ 06:24
Финансы
Минфин предложил реструктурировать долги регионов на 75 млрд рублей
Министерство финансов может реконструировать регионам 75 млрд руб. бюджетных кредитов в 2020 г. при условии использования этих средств для развития, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 08:06
Политика
Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на Генеральной Ассамблее ООН с демонстрации пулеметного патрона.
Известия вчера в 09:58
Общество
Депутат предложил отменить сроки за нарушения проведения митингов
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия, сообщил парламентарий РИА Новости.
РИА Новости 07:11
Происшествия
Горевший в Норвегии российский траулер затонул
Траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", горевший в течение 22 часов в Тромсё, затонул, опрокинувшись в четверг возле причала.
ТАСС 03:18
Экономика
На создание российского аналога «Википедии» выделят 1,7 млрд рублей
Согласно проекту, предложенному Дмитрием Медведевым еще в 2016 году, Большая российская энциклопедия будет переведена в электронный вид.
Коммерсантъ 05:51
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности
23-летняя Кудрявцева привлекла особое внимание — в 1994 году теперешняя «вечная блондинка» с яркими глазами носила длинные черные волосы, заплетенные в африканские косички.
Uznayvse.ru 05:35
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Единоборства
Федерация бокса России накажет участников потасовки в Екатеринбурге
В Федерации бокса России заявили о намерении наказать участников потасовки в отеле Hyatt в Екатеринбурге в период проведения в этом городе чемпионата мира по боксу.
Life.ru 07:56
Происшествия
Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле
Ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Boeing 767-300, который совершил жёсткую посадку в Барнауле.
RT на русском 07:41
Шоу-бизнес
Лобода поддержала дочь Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети»
Лобода отметила, что ей очень жаль Микеллу. В течение продолжительного периода она поддерживала девочку, правда, через других людей.
RuNews24.ru 04:37
Космос
Венера могла быть пригодной для жизни
Дилетант 24 сентября в 05:01
Общество
В России запретят курить и готовить шашлык на балконах
Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.
RT на русском 06:44
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.
Телеканал RTVI вчера в 10:27
Авто
На краш-тесте разбили гиперкар стоимостью 2,1 млн долларов
На ютуб-канале «RimacAutomobili» появилось видео краш-теста электрического гиперкара Rimac C_Two, цена которого достигает 2,1 млн долларов.
Тарантас Ньюс 04:42
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение белорусского лидера Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины.
Известия 05:21
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Экономика
X5 откажется от половины магазинов «Карусель»
За шесть месяцев 2019 года сеть принесла X5 5,1% общей выручки.
РБК 04:23
Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Политика
Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН
Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.
iReactor 24 сентября в 17:09
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
ЖКХ
Во всех жилых домах Москвы включили отопление
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) завершила все мероприятия по включению отопления во жилых домах и социальных объектов столицы.
РБК 08:02
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Политика
Зеленский скривил лицо после слов Трампа о Путине
Президент Владимир Зеленский скривил лицо во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Нью-Йорке, где проходят общеполитические дебаты 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Известия 02:41
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Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21