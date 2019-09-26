Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий в конце нынешнего года свой пост, рассказал в интервью РИА Новости, что много лет шел к этой работе и что и после завершения командировки сохранит самые тесные связи с Россией.

с чего всё началось

Для Бристоу как для посла самым большим сюрпризом в России стала готовность россиян работать вместе по самым разным темам.

Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России

Политика Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Политика Умер бывший президент Франции Жак Ширак Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, передает AFP со ссылкой на его семью.

Финансы Минфин предложил реструктурировать долги регионов на 75 млрд рублей Министерство финансов может реконструировать регионам 75 млрд руб. бюджетных кредитов в 2020 г. при условии использования этих средств для развития, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

Политика Зеленский принес в ООН пулеметный патрон Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на Генеральной Ассамблее ООН с демонстрации пулеметного патрона.

Общество Депутат предложил отменить сроки за нарушения проведения митингов Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия, сообщил парламентарий РИА Новости.

Происшествия Горевший в Норвегии российский траулер затонул Траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", горевший в течение 22 часов в Тромсё, затонул, опрокинувшись в четверг возле причала.

Экономика На создание российского аналога «Википедии» выделят 1,7 млрд рублей Согласно проекту, предложенному Дмитрием Медведевым еще в 2016 году, Большая российская энциклопедия будет переведена в электронный вид.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности 23-летняя Кудрявцева привлекла особое внимание — в 1994 году теперешняя «вечная блондинка» с яркими глазами носила длинные черные волосы, заплетенные в африканские косички.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Единоборства Федерация бокса России накажет участников потасовки в Екатеринбурге В Федерации бокса России заявили о намерении наказать участников потасовки в отеле Hyatt в Екатеринбурге в период проведения в этом городе чемпионата мира по боксу.

Происшествия Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле Ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Boeing 767-300, который совершил жёсткую посадку в Барнауле.

Шоу-бизнес Лобода поддержала дочь Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» Лобода отметила, что ей очень жаль Микеллу. В течение продолжительного периода она поддерживала девочку, правда, через других людей.

Общество В России запретят курить и готовить шашлык на балконах Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.

Политика Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.

Авто На краш-тесте разбили гиперкар стоимостью 2,1 млн долларов На ютуб-канале «RimacAutomobili» появилось видео краш-теста электрического гиперкара Rimac C_Two, цена которого достигает 2,1 млн долларов.

Политика В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение белорусского лидера Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины.

Политика Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.

Экономика X5 откажется от половины магазинов «Карусель» За шесть месяцев 2019 года сеть принесла X5 5,1% общей выручки.

Происшествия Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.

Политика Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.

Происшествия Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.

ЖКХ Во всех жилых домах Москвы включили отопление Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) завершила все мероприятия по включению отопления во жилых домах и социальных объектов столицы.

Происшествия В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".