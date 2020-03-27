Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБританский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом. По его словам, у него проявились слабые симптомы: повышенная температура и кашель.
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Борис Джонсон
За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы, я получил положительный результат на коронавирус. Сейчас я самоизолируюсь, но буду продолжать руководить аппаратом правительства по видеоконференции, пока борюсь с этим вирусом. Вместе мы победим это. Оставайся дома, сохрани жизнь.
— Борис Джонсон, британский политикСобака.ru 07:16

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