Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПремьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в прошедшие сутки у него появились симптомы коронавируса, поэтому он решил сдать анализ. Тест на COVID-19 оказался положительным.
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Борис Джонсон заразился коронавирусом

ТАСС08:04

Глава МВД Британии взбунтовалась против премьер-министра Бориса Джонсона

Красная весна07:53

Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

Российская газета07:52

Премьер Британии Борис Джонсон заразился коронавирусом

Взгляд.ру07:29

Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом

REGNUM07:27

Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Новая газета07:19

Джонсон поблагодарил госслужащих за смелость в период пандемии

SM Newsвчера в 04:46
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
REGNUM 01:40
Общество

Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России

В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.
Lenta.ru 06:54
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Политика

Российские военные медики в Италии приступили к работе

Москва, 27 марта 2020, 15:04 — REGNUM Российские военные медики, прибывшие в итальянский город Бергамо, приступили к непосредственному оказанию помощи гражданам Итальянской Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ.
REGNUM 08:04
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Песков не встречался с Лещенко на дне рождения Аллы Крутой

РБК 08:01
Общество

Более 500 россиян уже понесли наказание за нарушение карантина

В России уже около 500 человек наказали за нарушение карантина по коронавирусу.
Neva.Today вчера в 23:20
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Общество

Стало известно, когда в Москве ждать пика заболеваемости коронавирусом

Коронавирус в Москве достигнет своего пика примерно в середине - конце следующей недели.
Российская газета вчера в 17:44
Политика

Песков разъяснил режим работы на «нерабочей неделе»

25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
Известия 07:56
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по вкладам

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин предложил ввести налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей.
Peterburg2.ru 25 марта в 12:27
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК 25 марта в 15:18
Единоборства

Боец UFC выложил в Сеть видео драки со своим участием

Боец смешанных единоборств промоушена UFC Майк Перри стал участником уличной драки. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.
РБК 01:15
Общество

Стало известно, кто не будет работать на неделе с 30 марта по 3 апреля

В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с коронавирусом.
Newsler.ru 25 марта в 12:25
Музыка

Ильич из Little Big показал карантинную версию клипа I’m ok

Мойка78 вчера в 05:14
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Общество

На улицы Нью-Йорка вывезли холодильники-морги для жертв коронавируса

На улицах Нью-Йоркак появились передвижные морги — грузовики-холодильники на случай потенциального всплеска смертей из-за коронавируса и нехватке стационарных моргов, сообщает CNN.
Вести.Ru 08:10
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
Наука

Сверхпроводники впервые обнаружены в метеоритах

После многочисленных научных работ и изучения космических объектов ученые предположили, что метеориты могли доставить на нашу планету инопланетные вещества.
МедиаПоток 24 марта в 12:11
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Здоровье

С субботы, 28 марта, закрываются торговые центры

В регионе принят ряд дополнительных мер, в том числе, с субботы, 28 марта, закрываются торговые центры, за исключением магазинов, торгующих продуктами питания и товарами первой необходимости.
Рабочий край (г. Иваново) 07:16
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru вчера в 08:25
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

АМИТЕЛ вчера в 22:17
Общество

«Каникулы» относительно строгого режима

Есть мнения, что их будут штрафовать, но пока непонятно, на основании чего – в связи с нарушением трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) или же за нарушение санитарно-эпидемиологического режима, что вообще является уголовно-наказуемым деянием с риском получить реальный срок (ст. 263 УК РФ).
Смоленская правда 03:22
Здоровье

Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по активности COVID-19 в РФ

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Известия 06:03
Экономика

Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.
РИА Новости 06:21
Технологии

10 лет AliExpress. Забирайте свои подарки

27 мая исполняется ровно 10 лет AliExpress.
Ридус вчера в 18:53
Как работают Яндекс.Новости?
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