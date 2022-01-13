КоммерсантъБританский принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании, лишен воинского званияС просьбой к королеве лишить принца Эндрю всех воинских званий выступили около 150 ветеранов, сообщает The Guardian, после того как суд в США накануне отклонил апелляцию принца Эндрю, пытавшегося избежать судебного разбирательства.Коммерсантъ"Герцог Йоркский (один из титулов принца Эндрю - "Газета.Ru") не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо", - уточнила пресс-служба.Газета.RuОбвинения против принца Эндрю выдвинула американка Вирджиния Джуффре.ДождьДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПринц Эндрю неоднократно заявлял, что не насиловал Джуффре.Pravda.RuЧитать далееСвернутьРБКРБКSmotrim.ruГазета.RuРоссийская газетаОК!Секрет фирмыЦарьградPeopletalkПетрозаводск говоритMarie ClaireРосбалтDaily StormКомсомольская правдаПрофильЦентральная Служба НовостейНИА СамараWoman.ruРБКПодробнее о событииПринца Эндрю, обвиняемого в изнасиловании, лишили воинских званийАргументы и Фактывчера в 14:20Букингемский дворец: Принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании, лишен королевского патронажаЭхо Москвывчера в 12:41Британского принца Эндрю после изнасилования лишили воинских званийREGNUMвчера в 13:22Принца Эндрю лишили почетных званий из-за обвинений в изнасилованииТАССвчера в 13:07Принца Эндрю лишили воинских званий из-за обвинений в насилииИнтерфаксвчера в 12:52Британская королевская семья прокомментировала дело о педофилии против принца ЭндрюГазета.Ruвчера в 14:38Принца Эндрю лишили военных званийОбщественная служба новостейвчера в 12:32Показать ещёОценить494Поделиться