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Британский принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании, лишен воинского звания

С просьбой к королеве лишить принца Эндрю всех воинских званий выступили около 150 ветеранов, сообщает The Guardian, после того как суд в США накануне отклонил апелляцию принца Эндрю, пытавшегося избежать судебного разбирательства.
Коммерсантъ
"Герцог Йоркский (один из титулов принца Эндрю - "Газета.Ru") не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо", - уточнила пресс-служба.
Газета.Ru
Обвинения против принца Эндрю выдвинула американка Вирджиния Джуффре.
Дождь
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Принц Эндрю неоднократно заявлял, что не насиловал Джуффре.
Pravda.Ru

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Принца Эндрю, обвиняемого в изнасиловании, лишили воинских званий
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