С просьбой к королеве лишить принца Эндрю всех воинских званий выступили около 150 ветеранов, сообщает The Guardian, после того как суд в США накануне отклонил апелляцию принца Эндрю, пытавшегося избежать судебного разбирательства.
"Остин подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил за счет оказания помощи в обороне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского минобороны.