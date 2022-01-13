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Британский принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании, лишен воинского звания

С просьбой к королеве лишить принца Эндрю всех воинских званий выступили около 150 ветеранов, сообщает The Guardian, после того как суд в США накануне отклонил апелляцию принца Эндрю, пытавшегося избежать судебного разбирательства.
Коммерсантъ
Теперь герцог Йоркский не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя как частное лицо.
НТВ
В августе 2021 года женщина подала иск в федеральный суд Манхэттена, обвинив принца Эндрю в изнасиловании.
Царьград
Принц Эндрю неоднократно заявлял, что не насиловал Джуффре.
Pravda.Ru

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Букингемский дворец лишил принца Эндрю королевского покровительства и воинских званий
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Принца Эндрю, обвиняемого в изнасиловании, лишили воинских званий
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Британская королевская семья прокомментировала дело о педофилии против принца Эндрю
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