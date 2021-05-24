Великобритания приостановила лицензию белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в Соединенное Королевство, а самолетам британских авиакомпаний будет запрещено летать над территорией Белоруссии. Об этом сообщил в понедельник министр транспорта королевства Грант Шэппс в своем Twitter.

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С чего всё началось Великобритания первой из стран Европы приостановила разрешение на работу белорусской авиакомпании «Белавиа» на выполнение полетов, сообщил в Twitter министр транспорта Грант Шэппс. РБК вчера в 12:02