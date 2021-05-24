Британский регулятор приостановил разрешения всех авиаперевозчиков Белоруссии
Великобритания приостановила лицензию белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в Соединенное Королевство, а самолетам британских авиакомпаний будет запрещено летать над территорией Белоруссии. Об этом сообщил в понедельник министр транспорта королевства Грант Шэппс в своем Twitter.В источнике
С чего всё началось
Великобритания первой из стран Европы приостановила разрешение на работу белорусской авиакомпании «Белавиа» на выполнение полетов, сообщил
в Twitter министр транспорта Грант Шэппс.