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Британский регулятор приостановил разрешения всех авиаперевозчиков Белоруссии

Великобритания приостановила лицензию белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в Соединенное Королевство, а самолетам британских авиакомпаний будет запрещено летать над территорией Белоруссии. Об этом сообщил в понедельник министр транспорта королевства Грант Шэппс в своем Twitter.В источнике

С чего всё началось

Великобритания первой из стран Европы приостановила разрешение на работу белорусской авиакомпании «Белавиа» на выполнение полетов, сообщил
 в Twitter министр транспорта Грант Шэппс.

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