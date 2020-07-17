Экономика
РИА НовостиБританский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании примет окончательное решение по долгу Украины перед Россией по еврооблигациям не раньше осени, сообщили РИА Новости в суде. Решение по долговому спору между двумя странами ожидалось текущим летом, однако из-за пандемии коронавируса его принятие было отложено.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Общество
В Барселоне попросили не выходить на улицу из-за вспышки коронавируса
Жителей Барселоны попросили не выходить на улицы без крайней необходимости, а собрания больше десяти человек объявлены незаконными.
Lenta.ru 12:16
Футбол
«Аталанта» установила ценник на Малиновского
La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Аталанта" установила трансферную стоимость на полузащитника Руслана Малиновского.
Soccer.ru 08:54
Футбол
В «Оренбурге» отреагировали на просьбу депутатов сохранить клуб в РПЛ
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал письмо депутатов Госдумы и члена Совета Федерации с просьбой сохранить клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 07:11
Гаджеты
Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки
В коллекции появится немало новинок, включая даже изображения матрешки.
Astera 11:39
Происшествия
В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили
Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 07:23
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Футбол
Семак не стал выделять фаворита в противостоянии «Спартака» и «Зенита»
Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о грядущем поединке со «Спартаком» в рамках Кубка России.
Vprognoze.ru 11:50
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Кино
Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Алексея Учителя «Цой»
Газета Metro вчера в 12:38
Общество
В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете
Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
РИА Новости 09:43
Политика
Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
РИА Новости 11:15
Шоу-бизнес
Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот
Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.
Srnsk вчера в 10:11
Наука
Итальянские хирурги провели операцию через сеть 5G
Моментальный обмен информацией обеспечила сеть 5G.
Mockva.ru вчера в 22:34
Происшествия
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 11:07
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 06:38
Общество
Мурашко призвал возобновить полеты за рубеж с ограничениями
Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения с другими странами, но при соблюдении определенных ограничений.
РИА Новости 09:30
Происшествия
Журналиста «Медиазоны» обвиняют в неповиновении полицейскому, сломавшему ему руку
Корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который получил травму на избирательном участке в Санкт-Петербурге, вызвали в полицию для составления трех административных протоколов.
Коммерсантъ 12:13
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II тайно вышла замуж за итальянского графа
Британская принцесса Беатриса тайно вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi).
Lenta.ru 12:41
Политика
Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам с Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне боестолкновений с Азербайджаном заявил 17 июля, что нет альтернативы мирным переговорам с Баку для урегулирования конфликта.
Известия 09:52
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8% в годовом выражении во II квартале 2020 года, в I полугодии - на 3,7%, следует из данных Росстата.
ТАСС 12:08
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек
Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Происшествия
В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады
Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК 08:01
Авто
Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России
За автомобиль Cooper D ALL4 с турбодизелем 2 литра, мощностью 150 л.с. придется отдать от 2,5 млн рублей.
Evo-rus.com 09:11
Наука
Ученые подтвердили, что люди в Америке появились раньше, чем считалось
Ученые подтвердили, что окаменевшие фекалии, которые сохранились в пещерах Пэйсли на западе Соединенных Штатов, остались от людей, живших здесь более 12 200 лет назад, то есть до появления культуры Кловис.
Evo-rus.com 08:53
Шоу-бизнес
Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Мирослава Карпович стала объектом масштабного хейта от поклонников недавно распавшейся звездной пары Муцениеце и Прилучного.
CT news 12:38
Футбол
Михаил Боярский выступил против возвращения Халка в «Зенит»
Известный российский актер и фанат «Зенита» Михаил Боярский заявил, что не хочет, чтобы 33-летний бразилец Халк возвращался в петербургский клуб.
BetOn 09:41