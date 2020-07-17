Верховный суд Великобритании примет окончательное решение по долгу Украины перед Россией по еврооблигациям не раньше осени, сообщили РИА Новости в суде. Решение по долговому спору между двумя странами ожидалось текущим летом, однако из-за пандемии коронавируса его принятие было отложено.

Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией

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