Экономика
Газета.RuБританский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в конце 2013 года в пользу России со ставкой купона 5% годовых. В 2015 году Киев допустил по долгу дефолт. По словам главы Минфина России Антона Силуанова, долг Киева перед Москвой с учетом штрафов за просрочку достиг уже $4,5 млрд.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
«Сегодня представители Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол внесли законопроект, который вводит санкции против властей Турции за закупку ими систем противоракетной обороны С-400 у Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Известия 12:38
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Армия и оружие
Российский Су-57 может «ослепить» F-35 и F-22, сделав их беспомощными
Боевая машина пятой генерации Су-57 обладает весомым преимуществом в бою над F-35 и F-22, благодаря наличию передового комплекса радиоэлектронной борьбы, получившей название «Гималаи».
ГЛАС.RU 06:58
Авто
Новый кроссовер Skoda вышел на тесты почти без камуфляжа
Максимальная скорость достигнет 180 км/ч. Новый Skoda Enyaq iV получит три вида батареи - на 55, 62 и 82 кВтч.
Car.ru вчера в 11:19
Политика
Лукашенко пообещал рассказать о «странных вещах» предвыборной кампании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 17 июля, что в республике во время кампании по выборам главы государства происходят «странные вещи».
Известия 12:35
Происшествия
Сотрудник НИИ метрологии задержан в Москве за взятку от иностранца
Сотрудник, получивший взятку, работал в ранге заместителя одного из отделов НИИ, ему предъявлено обвинение по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, иностранцу — по пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
РБК 09:16
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Футбол
«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти
«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
Автоспорт
Motorsport: «Феррари» не будет увольнять Бинотто
Итальянская версия Motorsport сообщает, что генеральный директор скудерии Луи Камильери по-прежнему доверяет Бинотто и полагается на него в процессе перестройки команды с учётом нового потолка бюджетов.
Матч ТВ 07:53
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца.
Evo-rus.com 10:28
Единоборства
Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
Спортсмену Петру Яну за победу в титульном бое UFC подарили Mercedes.
ФедералПресс 09:47
Общество
Собянин оценил идею закрыть Москву из-за коронавируса
В Москве не боятся завоза инфекции жителями других регионов, поэтому закрывать город для туристов не планируется.
Lenta.ru 12:21
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Движение "Ветераны России" потребовало уволить Ксению Собчак с Первого канала в обращении, адресованном гендиректору канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву.
Газета.Ru 08:26
Общество
Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2»
НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
РИА Новости 08:30
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Общество
18 американских штатов оказались в красной зоне
Белый дом считает, что 18 американских штатов должны вернуться к более строгим санитарным ограничениям в связи с увеличением числа случаев заражения COVID-19.
Вести.Ru 12:54
Политика
США ввели санкции в отношении сына президента Никарагуа
Власти Соединённых Штатов приняли решение ввести санкции против Хуана Карлоса Ортеги Мурильо — сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги, следует из заявления Минфина США.
News.ru 13:06
Политика
Как Потсдамская конференция повлияла на послевоенное мироустройство
75 лет назад началась Потсдамская конференция лидеров держав — победительниц нацизма.
RT на русском 07:11
Здоровье
В Волгограде главврач городской больницы умерла от коронавируса
В Волгограде из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач поликлиники №3 Ирина Гайдук.
Панорама Ростова-на-Дону 10:59
Общество
Строители «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку
Напомним, сегодня утром, 17 июля, несколько сотен рабочих, завершающих строительство «Лахта Центра», объявили забастовку, потребовав от компании-работодателя выплаты зарплаты за предыдущие месяцы.
Коммерсантъ 11:39
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Происшествия
Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам
В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru 12:29
Происшествия
СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
РБК 09:24
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Общество
В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете
Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
РИА Новости 09:43
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Стриминговым сервисом Netflix был опубликован список наиболее популярных фильмов.
CT news 09:38
Авто
Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров
Пакет законопроектов и проект постановления правительства, которые закрепляют за гражданами право резервировать государственные номера для регистрации автомобилей, прошли антикоррупционную экспертизу.
Тарантас Ньюс 04:40