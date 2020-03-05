Общество

ВедомостиВедомостиБританский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт

У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Читать в источнике
Комментировать339
с чего всё началось

Суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра

В судебных материалах сказано, что кипрское удостоверение личности (Cypriot ID Card, выдается гражданам Кипра) было удержано полицией, а российский паспорт должен был быть сдан до 16:00 2 марта. Суд также изъял у Тинькова документ, подтверждающий резидентство в Италии (Italian resident card).
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Суд обязал Тинькова сдать в британскую полицию паспорта России и Кипра

ТАСС05:56

РБК: Тинькова обязали сдать российский и кипрский паспорта

РИА Новости00:37

Суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра

РБКвчера в 16:00

Полиция Британии изъяла у Тинькова российский и кипрский паспорта

Телеканал 360°вчера в 20:52

Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт

Ведомостивчера в 20:00

Суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Коммерсантъвчера в 17:20

У Тинькова отобрали кипрский и российский паспорта

URA.Ruвчера в 21:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Наука

Небулайзер помог окситоцину углубиться в мозг

Предпочтение отдают введению окситоцина с помощью спрея для носа, а не внутривенному, так как синтетический окситоцин (как и другие гидрофильные циклические нонапептиды) не может преодолеть гематоэнцефалический барьер в достаточных для воздействия на глубинные структуры мозга количествах.
N+1 вчера в 10:18
Футбол

На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка

На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
Весьма вчера в 12:27
Биатлон

Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
РБК 06:15
Общество

В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке.
RT на русском 07:23
Здоровье

Замгубернатора: Свердловской области не хватает 678 врачей

Свердловской области на сегодня не хватает 678 врачей в первичном звене медицинской помощи, заявил на заседании регионального правительства заместитель губернатора Павел Креков.
Znak.com 00:44
Футбол

Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает The Telegraph.Форвард хочет поднять свою карьеру на новый уровень, однако сам футболист не желает участвовать в новой перестройке "Тоттенхэма" под управлением Жозе Моуриньо.
Soccer.ru 03:06
Шоу-бизнес

Бузова не боится «троллинга» Собчак на премии «Муз-ТВ»

Ольга Бузова, которая впервые будет вести премию «Муз-ТВ», заявила, что не боится троллинга Ксении Собчак — еще одной ведущей церемонии.
Рамблер 03 марта в 11:03
Происшествия

В России «заминировали» четвертый самолет за день

В экстренные службы поступило четвертое за сутки анонимное сообщение о заложенном в пассажирском самолете взрывном устройстве.
BFM.ru 07:12
Музыка

Милонов прокомментировал выбор Little Big для участия в Евровидении

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал информацию о том, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.
RT на русском 03 марта в 14:41
Армия и оружие

США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Руководитель исследовательских программ Пентагона заявил, что США отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового наступательного вооружения.
НТВ 03 марта в 03:05
Происшествия

Пьяная компания до смерти избила российского архитектора

Как сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, 11 января Кротов в кафе сделал замечания пьяной компании, которая громко себя вела и материлась.
Lenta.ru 03:39
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Политика

Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу

Не стоит воспринимать отрицательно то, что молодежь уезжает за границу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что задача государства заключается в создании в России наиболее выгодных условий в самых разных областях.
РИА Новости 04:43
Происшествия

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

Газета.Ru 01:48
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Общество

У госпитализированного в Петербурге итальянца подтвержден коронавирус

REGNUM 03:47
Шоу-бизнес

Кристина Асмус поправится ради роли

Как сообщают инсайдеры, проект, ради которого Кристина отважилась пойти на такие жертвы, является ничем иным, как новым фильмом режиссера Олега Асадулина «Булки».
Live24 02:19
Политика

Шесть стран создали Кибернетические войска Евросоюза

Шесть европейских стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.
РИА Новости 05:13
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

В четверг, 5 марта, в Кремле встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Российская газета 06:27
Политика

Мария Бутина станет членом Партии прямой демократии

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится сегодня, 5 марта.
Коммерсантъ 02:23
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаки боевиков и продвинулась вперед в Идлибе

Сирийская армия в провинции Идлиб продвинулась вперед, отразив атаки протурецких боевиков.
Lenta.ru 06:16
Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Кино

В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея

Lenta.ru 07:22
Шоу-бизнес

Алексей Панин эмигрирует из России

Есть женщина, которую любишь, а с мужиками -- это такой приятный бонус, признался Алексей Панин и решил уехать туда, где на такие отношения смотрят сквозь пальцы.
Paparazzi.ru 04:20
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
Происшествия

Суд оштрафовал жителя Воронежа на 270 тыс. рублей за угрозы судье

Суд Москвы приговорил к штрафу в размере 270 тыс. рублей жителя Воронежа Михаила Квасова по обвинению в угрозах убийства столичному судье Станиславу Минину.
Известия 05:47
Авто

Российские автомобили оснастят системами оповещения о нарушении ПДД

Neva.Today 03 марта в 23:29
Политика

Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Вести.Ru 05:48
Здоровье

Кабмин может получить право фиксировать цены на лекарства в случае ЧС

Депутаты совместно с кабмином разработали законопроект, по которому Правительство России получит право фиксировать цены на определенные лекарственные препараты и медицинские изделия на срок до 90 дней.
Дума ТВ 03 марта в 10:49
Происшествия

В ДТП в Липецкой области погибли три человека

Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
ТАСС 06:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Тиньков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное