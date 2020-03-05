Общество
РИА НовостиРБК: британский суд обязал Тинькова сдать паспорта
Британский суд обязал Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, сообщает РБК со ссылкой на материалы Вестминстерского магистрального суда. Уточняется, что полиция забрала у бизнесмена кипрское удостоверение личности. Российский паспорт Тиньков должен был сдать до 16:00 2 марта.
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с чего всё началось
В судебных материалах сказано, что кипрское удостоверение личности (Cypriot ID Card, выдается гражданам Кипра) было удержано полицией, а российский паспорт должен был быть сдан до 16:00 2 марта. Суд также изъял у Тинькова документ, подтверждающий резидентство в Италии (Italian resident card).РБКвчера в 16:00
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