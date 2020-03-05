Общество
РБКБританский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Читать в источнике
Оценить380
с чего всё началось
В судебных материалах сказано, что кипрское удостоверение личности (Cypriot ID Card, выдается гражданам Кипра) было удержано полицией, а российский паспорт должен был быть сдан до 16:00 2 марта. Суд также изъял у Тинькова документ, подтверждающий резидентство в Италии (Italian resident card).РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Биатлон
Биатлонистка Глазырина завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка IBU
Общество
Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию
В случае, если самоизолированный человек чувствует себя хорошо, но хочет получить больничный лист, Собянин попросил не вызывать врача на дом и не посещать поликлинику, а обратиться на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы.
Футбол
Тедеско прокомментировал нежелание Гончаренко пожать ему руку
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поведение своего коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко, который отказался пожать ему руку после четвертьфинального матча Кубка России.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Общество
Систему оплаты отпусков и декретов изменят в России
С 2021 года в России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева не простила мужу измену и подала на развод
Ивлева заявила, что прощать измену мужу не намерена и уже подала на развод и алименты, а также обратилась к юристу для составления иска.
Общество
Срок наблюдения за эвакуированными из Китая украинцами закончился
Срок наблюдения за эвакуированными из-за коронавируса из Китая на Украину гражданами завершился в четверг, они покинули санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, следует из онлайн трансляции, которую ведет "Телевизионная служба новостей" канала "1+1".
Экономика
Экспорт российской продукции АПК в 2019 году превысил план
Экспорт российской продукции в 2019 году составил $25,5 млрд, превысив планируемый показатель в $24 млрд.
Политика
Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Москву, где позже в четверг состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой лидеры попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба, сообщили РИА Новости в посольстве.
Общество
В России подтвердился новый случай заболевания коронавирусом
До нового случая сообщалось о шести заражениях коронавирусом в России.
Единоборства
Александр Емельяненко подтвердил бой по боксу против Владимира Минеева
Политика
Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции
Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил о желании покинуть Россию
Энергетика
Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
Политика
Песков пояснил поправку о народе в Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о внесении в Конституцию понятия "государствообразующий народ".
Биатлон
Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева, согласно которым донос на российского биатлониста Александра Логинова был написан со слов бывшего главы СБР.
Общество
Депутаты отказались закрепить пенсионный возраст в Конституции
Госдума отказалась утвердить поправки, поступившие от представителей КПРФ и партии «Справедливая Россия», предлагавших закрепить в Основном законе страны возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда не менее двух прожиточных минимумов.
Экономика
Определён комфортный для обслуживания ипотеки доход семьи в РФ
В России размер дохода среднестатистической семьи, для комфортного для обслуживания ипотечного кредита, на 1 февраля 2020 года составил 70,7 тыс. рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки
Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Политика
Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом
Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Политика
Эрдоган подал иск к депутату от оппозиции после драки в парламенте
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск к заместителю главы парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии Энгину Озкочу, требуя от него компенсации за оскорбление.
Политика
Сторчак покинул пост замминистра финансов России
Отмечается, что Сторчак покинул пост «в связи с переходом на другую работу».
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Здоровье
На Украине из-за коронавируса запретят массовые мероприятия
На Украине будут приниматься противоэпидемиологические меры с запретом массовых мероприятий, заявляет заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.