В судебных материалах сказано, что кипрское удостоверение личности (Cypriot ID Card, выдается гражданам Кипра) было удержано полицией, а российский паспорт должен был быть сдан до 16:00 2 марта. Суд также изъял у Тинькова документ, подтверждающий резидентство в Италии (Italian resident card).

с чего всё началось

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.

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