Политика

REGNUMREGNUMБританский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Слушания по российско-украинскому спору о долге в $3 млрд завершились в Верховном суде Великобритании. Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
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Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новостивчера в 11:33

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В Британии назвали сроки оглашения решения суда по долгу Украины перед РФ

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Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Коммерсантъвчера в 18:59

Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией

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Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

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В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

Известиявчера в 14:12

Киев возражает против аргументов РФ в британском Верховном суде в споре о еврооблигациях

ПРАЙМвчера в 15:19

Верховный суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Lenta.ruвчера в 16:48
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Политика

Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу омбудсмена Кузнецовой

Президент России Владимир Путин высоко и позитивно оценивает работу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
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Песков прокомментировал слова Зеленского на тему Минских соглашений

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского на тему пересмотра Минских соглашений.
iReactor 04:29
Политика

В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в пятницу, 13 декабря, оценил заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о продлении санкций ЕС против России на полгода.
Аргументы недели 03:40
Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
ТАСС 04:26
Общество

Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тыс. рублей по иску «Мосгортранса»

Симоновский районный суд Москвы взыскал 657 тыс. рублей по иску ГУП "Мосгортранс" с организаторов несанкционированного митинга 3 августа Любови Соболь и Георгия Албурова.
ТАСС 04:18
Технологии

«Яндекс» высказался о конфликте Rambler и Nginx

Обыск прошел в рамках уголовного дела о нарушении авторских прав, возбуждённого по заявлению Rambler Group.
TelecomDaily 04:27
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
RT на русском 04:13
Происшествия

В Германии прогремел взрыв в жилом доме

РИА Новости 04:34
Происшествия

Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве бойца спецназа

Интерфакс 02:26
Общество

России предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Газета.Ru 03:59
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
RT на русском 03:24
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Политика

Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.
РБК 03:58
Политика

Песков прокомментировал победу консерваторов в Великобритании

Кремль надеется, что политические силы в каждой стране будут ориентироваться на выстраивание добрых отношений с Россией.
ФАН 04:21
Происшествия

Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
REGNUM 02:30
Здоровье

Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака

Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Интерфакс - Россия 04:22
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу

REGNUM 01:47
Культура

Симоньян отреагировала на слова Стоуна о доверии к RT

ФАН 03:56
Политика

МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса

Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями.
Известия 03:11
Кино

Сценаристы «Игры престолов» займутся экранизацией Лавкрафта

Как оказалось, сценаристы заключили контракт с Warner Bros. и вот-вот приступят к созданию пока безымянного триллера по мотивам графического романа «Лавкрафт».
Popcornnews.ru 04:30
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Политика

Глава МИД Венгрии отверг прогнозы о выходе страны из Евросоюза

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна принимает участие в дебатах о будущем Евросоюза, поскольку заинтересована в его укреплении, а не потому что допускает возможность выхода из него.
Инфорос 04:33
Экономика

Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
РБК 00:00
Происшествия

На стройке под Екатеринбургом утонули экскаваторы

Под Екатеринбургом утонули в озере лебяжьем два экскаватора.
REGNUM 03:31
Армия и оружие

В Новосибирской области комплексы С-400 отразили условную атаку

Военнослужащие зенитно-ракетного соединения в Новосибирской области отразили воздушную атаку условного противника с помощью комплексов С-400 "Триумф", сообщает в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.
РИА Новости 03:22
Здоровье

В Тверской области впервые провели процедуру кордоцентеза

В настоящее время процедура кордоцентеза проводится в Областном клиническом перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной в Твери бесплатно по полису ОМС.
ГТРК Тверь 01:04
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
РИА Новости 03:10
Происшествия

Нижегородца арестовали за конское ржание

На два месяца арестован нижегородец, который два года изводил соседей громкой записью конского ржания и топота.
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Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
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