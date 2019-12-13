Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

с чего всё началось

Слушания по российско-украинскому спору о долге в $3 млрд завершились в Верховном суде Великобритании. Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

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