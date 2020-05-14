В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть. Им стала британская трейдинговая компания BB Energy, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. 20 апреля американская нефть WTI поставила абсолютный антирекорд стоимости, опустившись до минус 40 долларов за баррель.

Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть

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