Энергетика
News.ruБританский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть
Британский нефтетрейдер BB Energy смог заработать на обвале цен на нефть. Когда стоимость снизилась до отрицательного значения в минус $37,63, трейдер скупил контракты на нефть объёмом 250 тысяч баррелей.
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Bloomberg назвал трейдера, заработавшего на отрицательных котировках на нефть
Коммерсантъвчера в 17:12
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В Петербурге мужчина ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в ответ на просьбу надеть защитную маску.
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