Энергетика
News.ruБританский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть
Британский нефтетрейдер BB Energy смог заработать на обвале цен на нефть. Когда стоимость снизилась до отрицательного значения в минус $37,63, трейдер скупил контракты на нефть объёмом 250 тысяч баррелей.
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Общество
В России повторно проведут авиационную часть празднования Дня Победы
В России вновь проведут воздушную часть парада Победы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.
РИА Новости 19:43
Происшествия
В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились после выступления главы ФРС
Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи к закрытию сессии в среду продемонстрировали негативную динамику после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центробанка страны, Джерома Пауэлла, который охарактеризовал перспективы развития экономики США в условиях пандемии нового коронавируса как весьма неопределенные и указал на риски дальнейшего спада.
ТАСС вчера в 16:35
Единоборства
Орловский победил Линса на UFC Fight Night 171
В ночь с 13 на 14 мая по московскому времени в Джексонвилле (Флорида) проходит турнир UFC Fight Night 171.
Metaratings вчера в 22:00
Происшествия
В Москве один человек погиб при пожаре в элитной сталинке
Один человек погиб во время пожара в сталинском доме на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передает ТАСС.
Российская газета 07:44
Политика
Президент Украины ввел новые санкции против российских соцсетей
Киев ввел в действие новые санкции против российских соцсетей.
Российская газета 19:00
Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК 16:01
Космос
Обломки первой ступени китайской ракеты могли рухнуть на США
Обломки первой ступени китайской ракеты-носителя Long March 5B упали на территории Кот-д'Ивуара, при этом никто не пострадал.
Российская газета вчера в 17:36
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Армия и оружие
Новейшие китайские танки Тип 15 заменят устаревшие клоны Т-54
В Китайской армии продолжают получать легкие танки Тип 15.
Российская газета 07:23
Общество
Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило
В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок.
Tvtver.ru вчера в 07:09
Общество
Могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса в России
Есть несколько сценариев вакцинации от коронавируса в России, заявил в интервью «Парламентской газете» академик РАН Сергей Колесников.
Live24 00:36
Здоровье
Симоньян сравнила здравоохранение в России и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила российскую и американскую системы здравоохранения.
РИА Новости 18:10
Общество
Законопроект о расширении полномочий полицейских внесли в Госдуму
Согласно тексту законопроекта, полицейских предлагают наделить правом вскрывать автомобили и проникать в них в ряде случаев, среди которых спасение жизни граждан и обспечение их или общественной безопасности при массовых беспорядках, пресечение преступлений и задержание подозреваемых или обвиняемых, проверка сообщений об угрозе теракта и установление обстоятельств несчастного случая.
МР7.ру вчера в 04:24
Футбол
Бардзальи покинет тренерский штаб «Ювентуса»
Газета.Ru 13:20
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ 07:25
Общество
В России для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму пакет законопроектов, согласно которому кредиторы будут обязаны оставлять должникам гарантированный минимум на жизнь.
9111.ru 05:03
Экономика
Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм
Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
Вести.Ru 18:50
Происшествия
Первый случай коронавируса выявлен в Тайшете
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Тайшете, сообщает 13 мая ИА «Тайшет24» со ссылкой на главврача районной больницы Марину Лазареву.
ИрСити вчера в 02:03
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 15:31
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Не хотела бы жить вечно»
Лера Кудрявцева, как и все, мечтает жить долго и счастливо, но от обретения бессмертия она бы все-таки отказалась.
StarHit.ru 20:00
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве откроют парикмахерские
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что решение об открытии в столице парикмахерских и салонов красоты пока не принято.
Московский Комсомолец 10:58
Армия и оружие
Из Италии вылетел 12-й самолет с российскими военными
Невские Новости 10:53
Общество
Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем
Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
Общество
Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
RT на русском 07:41
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 07:42