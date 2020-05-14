Энергетика

News.ruNews.ruБританский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть

Британский нефтетрейдер BB Energy смог заработать на обвале цен на нефть. Когда стоимость снизилась до отрицательного значения в минус $37,63, трейдер скупил контракты на нефть объёмом 250 тысяч баррелей.
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Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть

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Bloomberg назвал трейдера, заработавшего на отрицательных котировках на нефть

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В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок.
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Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
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Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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