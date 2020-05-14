Британский нефтетрейдер BB Energy смог заработать на обвале цен на нефть. Когда стоимость снизилась до отрицательного значения в минус $37,63, трейдер скупил контракты на нефть объёмом 250 тысяч баррелей.

Британский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть

Общество Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус «Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова. 43

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

Авто Tesla может обрушить цены на электрокары По данным инсайдеров, Tesla разработала новую аккумуляторную батарею, которую внутри компании называют «аккумулятор на миллион миль», позволит существенно увеличить дальность хода электрокаров, а также сократить стоимость данного типа транспортных средств до цен классических автомобилей с ДВС. 52

Политика Путин отчитал чиновников из-за доплат медикам Путин обратился к чиновникам и отчитал их за расчеты по выплатам надбавок медикам, работающих с коронавирусными больными. 19

Общество Определен срок жизни коронавируса на деньгах Россиянам стоит ограничить использование предметов, передающихся из рук в руки, в том числе бумажных купюр, поскольку коронавирус может оставаться на них до двух дней, заявил микробиолог Евгений Плисов. 6

Происшествия Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова. 321

Происшествия Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства. 243

Здоровье Смягчения не будет: в Алтайском крае сохраняется режим ограничений Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий Вопрос снятия ряда ограничений в регионе сегодня внёс на рассмотрение оперативного штаба Губернатор края Виктор Томенко.

Общество Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе. 842

Политика Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза Президент России Владимир Путин провёл в пятницу совещание с постоянными членами Совбеза РФ, участники обсудили ситуацию внутри страны и в мире. 1

Здоровье На Урале начинают клинические испытания препарата против коронавируса В Екатеринбурге начинаются клинические испытания препарата «Триазавирин» на больных коорнавирусом.

Футбол Сезоны в ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно Первые два места в ФНЛ заняли волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».

Транспорт Власти Москвы назвали условия для возобновления работы каршеринга Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти совместно с Роспотребнадзором обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней. 27

Политика Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров. 1

Происшествия В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин. 5

Здоровье В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека. 266