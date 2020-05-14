Энергетика
News.ruБританский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть
Британский нефтетрейдер BB Energy смог заработать на обвале цен на нефть. Когда стоимость снизилась до отрицательного значения в минус $37,63, трейдер скупил контракты на нефть объёмом 250 тысяч баррелей.
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Bloomberg назвал трейдера, заработавшего на отрицательных котировках на нефть
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