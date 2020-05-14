Энергетика
News.ruБританский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть
Британский нефтетрейдер BB Energy смог заработать на обвале цен на нефть. Когда стоимость снизилась до отрицательного значения в минус $37,63, трейдер скупил контракты на нефть объёмом 250 тысяч баррелей.
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Bloomberg назвал трейдера, заработавшего на отрицательных котировках на нефть
Коммерсантъвчера в 17:12
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РИА Новости 05:25
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Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
Авто
Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva
В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
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Левандовски назвал лучших «девяток» в мире
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос о том, кого он считает лучшими «девятками» в мире.
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Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что бывшие сотрудники лейбла MALFA воровали, поэтому он распустил штат.
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Тульские Известия 03:46
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РИА Новости 01:50
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Disney снимет сериал о Перси Джексоне
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Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
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Стоит отметить, что 2 апреля в регионе объявили режим обязательной самоизоляции.
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Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
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