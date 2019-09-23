Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБританский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
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Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации

Интерфакс00:58

Британский туроператор Thomas Cook начал процедуру ликвидации

ТАССвчера в 23:19

Одна из старейших в мире туристических компаний – Thomas Cook – объявила о приостановке своей деятельности

Эхо Москвы01:02

Thomas Cook объявил о ликвидации

Коммерсантъвчера в 22:27

Старейшая в мире британская туркомпания Thomas Cook объявила о ликвидации

РИА Новостивчера в 21:29

В МИД Британии прокомментировали ситуацию с туркомпанией Thomas Cook

REGNUMвчера в 11:06

МИД Британии подключится к ситуации с туркомпанией Thomas Cook

RT на русскомвчера в 10:28
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Политика

Трамп и Джонсон договорились о заключении торговой сделки

Британский премьер Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп пришли к соглашению о заключении двусторонней торговой сделки, сообщает The Sun.
Газета.Ru 00:45
Космос

Китайский луноход обнаружил странное вещество на дальней стороне Луны

Китайское космическое агентство опубликовало фотографии с изображением неизведанного гелеобразного вещества, обнаруженного луноходом Yutu-2 на дальней стороне Луны.
Народные новости вчера в 23:33
Кино

«Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал

19 мая вышел последний эпизод сериала. В 2018 году сериал также получил «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».
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Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Автоспорт

Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура

Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия вчера в 14:03
Авто

Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели

Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
Дни24 21 сентября в 12:31
Политика

Российские вертолётоносцы будут заложены в 2020 году в Крыму

Российский проект - универсальный десантный корабль будет заложен в мае 2020 года на судостроительном заводе «Залив» (Керчь).
ANNA-News 20 сентября в 10:12
Шоу-бизнес

Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Футбол

Севилья — Реал 0:1

Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.
Спорт-Экспресс вчера в 16:51
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru 21 сентября в 10:36
Общество

В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»

РБК вчера в 09:37
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Коламбус», Костин набрал 2 очка

«Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ дома обыграл «Коламбус» — 5:3. Российский форвард «блюзменов» Клим Костин набрал 2 (1+1) очка.
Спорт-Экспресс вчера в 18:11
Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru 21 сентября в 23:32
Общество

Астрономическая осень придет в столицу 23 сентября

Вечерняя Москва 20 сентября в 10:23
Происшествия

В Якутии на реке Лена столкнулись два парома

REGNUM вчера в 21:40
Политика

Молдавия откажется от антироссийского подхода в своей политике

Президент и правительство Молдавии договорились отказаться от системного «антироссийского подхода».
Известия 00:36
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Общество

Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Музыка

Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»

ИнфоСМИ вчера в 14:00
Футбол

Гэри Невилл призывает «Манчестер Юнайтед» потратить на трансферы 1 миллиард евро

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл считает, что манкунианцы должны потратить порядка миллиарда евро на трансферы, чтобы включиться в борьбу за чемпионство.
Спорт-Экспресс вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой

Тоня пригласила на праздник своих близких друзей, а на сцене выступил Тимати. Тоня Худякова — яркая представительница золотой молодежи.
Woman.ru вчера в 08:54
Армия и оружие

Появилось видео стрельб противолодочного корабля из ЗРК «Кинжал»

Учения прошли в Баренцевом море Минобороны опубликовало на своем Youtube-канале видео учений кораблей Северного флота со стрельбой из ЗРК "Кинжал" и артиллерийских установок АК-100 и АК-725.
Аргументы и Факты вчера в 07:00
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание

Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

В Таджикистане задержали напавшего на российских военных

Профиль вчера в 06:02
Экономика

Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.
РИА Новости вчера в 17:08
Политика

Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Политика

Трамп призвал ЕС не жалеть денег на Украину

Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, поскольку у нее много проблем, передает ТАСС.
BFM.ru вчера в 11:20
Армия и оружие

Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии

Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.
Российская газета вчера в 03:49
Происшествия

Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иркутске

Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Иркутске.
Известия 00:26
Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио

Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru 21 сентября в 22:54
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