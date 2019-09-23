Общество
Москва 24Старейший туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Британская туристическая компания Thomas Cook, которая была основана в 1841 году, объявила о начале процедуры ликвидации. Об этом говорится на сайте туроператора. Как уточняется, акционеры компании и предполагаемые кредиторы не смогли прийти к соглашению.
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Старейшая в мире туристическая компания – Thomas Cook – объявила о ликвидации
Эхо Москвывчера в 11:06
Старейшая в мире британская туркомпания Thomas Cook объявила о ликвидации
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 18:31, Вашингтон
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