Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБританский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
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Репатриация британских клиентов Thomas Cook займет 2 недели

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Старейшая в мире туристическая компания – Thomas Cook – объявила о ликвидации

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Ликвидация туроператора Thomas Cook. Что важно знать

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Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации

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Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Коммерсантъвчера в 22:27

Старейшая в мире британская туркомпания Thomas Cook объявила о ликвидации

РИА Новостивчера в 21:29
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Объединенная группировка войск на Северном Кавказе празднует 20-летие

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Пожар на плавбазе «Петр Житников» потушен, эвакуация экипажа завершена

Вести.Ru 20:24
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В Австралии планируют выявлять водителей, отвлекающихся на соцсети

Самый густонаселенный штат Австралии станет первым регионом в стране, где водителей, отвлекающихся на социальные сети, текстовые сообщения или телефонные звонки, будут отслеживать с помощью специальных камер.
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Политика

Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты

Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
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Уткин: назначение Парфёнова наставником «Спартака» немыслимо, он украинец

Известный блогер Василий Уткин высказал своё мнение о возможном назначении наставника «Урала» Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера «Спартака».
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Фильм «Тайна печати дракона» совместного российско-китайского производства в выходные возглавил прокат в России.
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Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
RT на русском 07:02
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Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 16:53
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Академики РАН потребовали пересмотреть «московское дело»

Неформальное объединение академиков РАН «Клуб 1 июля» опубликовало открытое заявление с требованием пересмотреть «московское дело».
Афиша Daily 14:30
Шоу-бизнес

Наташа Королева занялась йогой в бикини

Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.
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Huawei выпустила в России фитнес-браслет Band 4e

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Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере

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Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Происшествия

Дело об убийстве Михаила Круга закрыто

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Происшествия

11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе

В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
Газета.Ru 08:47
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Невские Новости вчера в 06:44
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Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео

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Кино

«Игра престолов» и «Чернобыль» получили премии «Эмми 2019»

Лучшим исполнителем главной роли в мини-сериале признан Джаррель Джером ("Когда они нас увидят"), в аналогичной женской номинации премии удостоена Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон").Премию в номинации "лучший телевизионный фильм" получила картина "Черное зеркало: Брандашмыг"
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Здоровье

Врачей медико-социальной экспертизы предложили уравнять в правах с медиками

Существующая система медико-социальной экспертизы (МСЭ) нуждается в преобразованиях, заявил эксперт ОНФ, глава Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко, комментируя результаты проверки Счетной палаты.
Российская газета 05:11
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Трамп отказался от посредников в переговорах с Ираном

США не нужны посредники в переговорах с Ираном, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК 20:23
Происшествия

Экстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак

Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.
Газета.Ru 19:45
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Mitsubishi и Nissan могут начать продажи электромобилей в России

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Крупнейшая газовая компания Якутии сменила гендиректора

Как и писал РБК, новым главой компании стал Леонид Чугунов, который вступит в свою должность с 24 сентября, контракт с ним заключается на три года.
РБК 16:27
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина

Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
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Спорт

IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Общество

Gucci представил на показе одежду в виде смирительных рубашек

Итальянский дом моды Gucci в рамках своего показа на неделе мод в Милане представил коллекцию одежды, имеющей сходство со смирительными рубашками, чем вызвал неоднозначную реакцию.
РЕН ТВ 09:56
Происшествия

В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru

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Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой

Тоня пригласила на праздник своих близких друзей, а на сцене выступил Тимати. Тоня Худякова — яркая представительница золотой молодежи.
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Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 сентября

На этой неделе не рекомендуется проводить крупные денежные операции.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 00:00
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Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»

Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
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