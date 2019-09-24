Общество
ИнтерфаксБританский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
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Армия и оружие
Объединенная группировка войск на Северном Кавказе празднует 20-летие
Московский Комсомолец 10:13
Гаджеты
В Австралии планируют выявлять водителей, отвлекающихся на соцсети
Самый густонаселенный штат Австралии станет первым регионом в стране, где водителей, отвлекающихся на социальные сети, текстовые сообщения или телефонные звонки, будут отслеживать с помощью специальных камер.
REGNUM 05:28
Политика
Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты
Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily вчера в 09:58
Футбол
Уткин: назначение Парфёнова наставником «Спартака» немыслимо, он украинец
Известный блогер Василий Уткин высказал своё мнение о возможном назначении наставника «Урала» Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера «Спартака».
Чемпионат 20:10
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» уже стал лидером российского проката
Фильм «Тайна печати дракона» совместного российско-китайского производства в выходные возглавил прокат в России.
TV BRICS 04:10
Политика
Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
RT на русском 07:02
Политика
Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 16:53
Происшествия
Академики РАН потребовали пересмотреть «московское дело»
Неформальное объединение академиков РАН «Клуб 1 июля» опубликовало открытое заявление с требованием пересмотреть «московское дело».
Афиша Daily 14:30
Шоу-бизнес
Наташа Королева занялась йогой в бикини
Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.
Aobe.ru 06:42
Гаджеты
Huawei выпустила в России фитнес-браслет Band 4e
MobiDevices 11:11
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Происшествия
Дело об убийстве Михаила Круга закрыто
Коммерсантъ 04:59
Происшествия
11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе
В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
Газета.Ru 08:47
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Кино
«Игра престолов» и «Чернобыль» получили премии «Эмми 2019»
Лучшим исполнителем главной роли в мини-сериале признан Джаррель Джером ("Когда они нас увидят"), в аналогичной женской номинации премии удостоена Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон").Премию в номинации "лучший телевизионный фильм" получила картина "Черное зеркало: Брандашмыг"
Kinonews.ru 01:45
Здоровье
Врачей медико-социальной экспертизы предложили уравнять в правах с медиками
Существующая система медико-социальной экспертизы (МСЭ) нуждается в преобразованиях, заявил эксперт ОНФ, глава Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко, комментируя результаты проверки Счетной палаты.
Российская газета 05:11
Политика
Трамп отказался от посредников в переговорах с Ираном
США не нужны посредники в переговорах с Ираном, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК 20:23
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак
Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.
Газета.Ru 19:45
Экономика
Крупнейшая газовая компания Якутии сменила гендиректора
Как и писал РБК, новым главой компании стал Леонид Чугунов, который вступит в свою должность с 24 сентября, контракт с ним заключается на три года.
РБК 16:27
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина
Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ 20 сентября в 17:00
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Общество
Gucci представил на показе одежду в виде смирительных рубашек
Итальянский дом моды Gucci в рамках своего показа на неделе мод в Милане представил коллекцию одежды, имеющей сходство со смирительными рубашками, чем вызвал неоднозначную реакцию.
РЕН ТВ 09:56
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
РИА Новости 12:08
Шоу-бизнес
Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой
Тоня пригласила на праздник своих близких друзей, а на сцене выступил Тимати. Тоня Худякова — яркая представительница золотой молодежи.
Woman.ru вчера в 08:54
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 сентября
На этой неделе не рекомендуется проводить крупные денежные операции.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 00:00
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 вчера в 09:17