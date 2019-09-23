Общество
ИнтерфаксБританский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
Политика
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Интернет
Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram
Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.
ГЛАС.RU 12:09
Футбол
Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился
Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru 10:35
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Происшествия
Террористы могут удерживать в плену до 800 российских детей
Около 800 детей из России могут находиться в лагерях террористов в Ближневосточном регионе.
News.ru 12:57
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линитя так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Кино
«Игра престолов» в четвертый раз получила премию «Эмми»
Последний сезон знаменитого сериала канала HBO "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года.
Народные новости 00:56
Футбол
Хохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке
По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» в домашнем матче 10-го тура РПЛ (2:3) в раздевалке не говорил игрокам о своей возможной отставке.
Спорт-Экспресс вчера в 10:00
Футбол
Заболотный прокомментировал свой переход в «Сочи»
Обо всем нападающий «Сочи» написал в своем Instagram-аккаунте. Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души.
Gazeta.SPb вчера в 15:19
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Политика
Генсек ООН сообщил о создании сирийского Конституционного комитета
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета, а также выразил признательность России, Турции и Ирану за работу на этом направлении.
Вести.Ru 11:01
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
Российская газета 02:23
Экономика
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Политика
Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент России Владимир Путин спустя три с половиной года после принятия соглашения решил его ратифицировать именно 23 сентября - в день саммита ООН по климату.
Газета.Ru 12:44
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист
В Екатеринбурге без вести пропал журналист Александр Поздеев. Об этом сообщает «Областная газета», в которой он работал ранее.
REGNUM 11:44
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Происшествия
В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.
РБК 10:02
Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Происшествия
В российском посольстве подтвердили гибель россиянина на Кипре
Посольство России на Кипре подтвердило гибель россиянина 1954 года рождения, который отдыхал в городе Протарас.
РБК 10:59
Происшествия
Стало известно о безуспешной попытке задержания замглавы ГИБДД Петербурга
Бригада управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу разработала план по задержанию «пьяного водителя» – замначальника УГИБДД города Алексея Старова.
Взгляд.ру 08:28
Кино
Появился трейлер нового фильма Юрия Быкова «Сторож»
Собака.ru 10:49
Игры
Batman: Arkham Knight вышла в Epic Games Store без защиты Denuvo
CyberSport.ru вчера в 09:48
Экономика
Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен
Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему Заворотнюк зря делала ЭКО за границей
Известный врач и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с Анастасией Заворотнюк, которая, по данным СМИ, лечится от опухоли мозга последней стадии.
Экономика сегодня 09:16
Общество
Дании придется разрешить строительство «Северного потока-2»
Если Дания хочет следовать этому плану, то ей придется разрешить строительство газопровода на своей территории, так как именно российский газ она будет закупать в ФРГ.
Журналистская правда 05:23