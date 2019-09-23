Общество
ИнтерфаксБританский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
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Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
В Екатеринбурге выпал первый снег
Осадки выпали при температуре воздуха + 1 °C. Однако, по данным Gismeteo, ощущается — 1 °C. Мокрый снег падает с крыш, моментально превращаясь в капли дождя.
URA.Ru 00:30
Спорт
Умер двукратный олимпийский чемпион по конному спорту Иван Кизимов
Из жизни ушел двукратный чемпион Олимпийских игр по конному спорту в выездке, заслуженный мастер спорта СССР Иван Кизимов.
МИР 24 вчера в 09:15
Авто
У дилеров появился купеобразный аналог Nissan Qashqai
Напомним, Venucia T90 создан на "тележке" удлиненного Nissan Qashqai+2 прошлого поколения.
Новые автомобили 21 сентября в 01:06
Экономика
С 2020 года в России начнут массово сокращать госслужащих
Без глобальной реформы сферы государственного управления в России, которая предполагает значительное сокращение количества госслужащих, для поддержания их зарплат на конкурентном уровне необходимо будет дополнительно изыскать 100 млрд рублей в год.
REGNUM 00:23
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru 21 сентября в 23:32
Кино
Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
РИА Новости вчера в 23:11
Футбол
Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой»
В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.
Sport24.ru вчера в 17:27
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Армия и оружие
Генерал США пожаловался на действия России в Черном море
Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.
РБК 01:27
ЖКХ
В Челябинске с 25 сентября начнут включать отопление
В Челябинске с 25 сентября начнется отопительный сезон в многоквартирных домах.
Коммерсантъ Челябинск 02:21
Происшествия
В Ленобласти произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе
RT на русском 01:33
Происшествия
СМИ опубликовали переписку зарезанной в Саратове девушки и ее убийцы
Радио Комсомольская правда вчера в 12:09
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета вчера в 05:03
Армия и оружие
В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» являются самыми передовыми в российском арсенале и претендуют за звание лучших в мире, пишет китайское издание Sina.
Известия вчера в 19:10
Происшествия
По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение
Телеканал UTV 02:08
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Армия и оружие
Россия сделала из советских артустановок высокоточное оружие
Московский Комсомолец 02:18
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Болеющая Полина Гагарина оказалась под капельницей
Известная певица Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее положили под капельницу.
Экономика сегодня вчера в 10:38
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила рекорд Алины Загитовой
Фигуристка Александра Трусова на предсезонном турнире в Брастиславе побила два мировых рекорда Алины Загитовой, набрав максимальное количество баллов в произвольной программе и по сумме двух программ.
АиФ Удмуртия вчера в 22:16
Экономика
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области.
Lenta.ru вчера в 23:31
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Vprognoze.ru вчера в 17:30
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 21 сентября в 02:28
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в европейских магазинах
Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold начал появляться в магазинах Европы.
UfaTime.ru 20 сентября в 09:37
Единоборства
Сборная России по боксу выиграла три золота на чемпионате мира
Чемпионат мира по боксу, завершившийся 21 сентября в Екатеринбурге, принес сборной России три золотые и одну бронзовую медали.
РБК 21 сентября в 13:37
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Общество
Узнай, какая теща или свекровь из тебя получится по знаку Зодиака
WMJ.ru вчера в 17:30
Футбол
Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.
Российская газета вчера в 09:45
Происшествия
На Украине в ДТП погибли девять человек
В аварии погибли девять человек, четверо доставлены в больницу.
REGNUM 01:43