Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Экономика Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".

Космос Китай вывел на орбиту два спутника системы Beidou Китай успешно осуществил запуск двух спутников Beidou-3, которые стали 47-м и 48-м в навигационной системе Beidou.

Армия и оружие Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.

Экономика ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.

Экономика Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Культура Танцовщики из Томска прошли телевизионный отбор в шоу «Танцы» Этап телевизионного кастинга шоу «Танцы» на ТНТ в Красноярске прошли трое участников из Томска.

Армия и оружие На Украине анонсировали новый план по обороне Министерство обороны Украины в 2020 году представит план по защите страны.

Происшествия Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иркутске Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Иркутске.

Политика Молдавия откажется от антироссийского подхода в своей политике Президент и правительство Молдавии договорились отказаться от системного «антироссийского подхода».

Происшествия В центре Киева украинский депутат лишился часов за 30 тысяч долларов Интересный случай произошел в Киеве. Там слуга народа лишился часов прямо в центре города - возле мэрии.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Политика В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.

Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

Интернет Названы самые небезопасные пароли Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.

Общество Первый снег с градом выпал в Москве и Подмосковье Снег с градом выпал в некоторых районах столицы и Московской области.

Экономика Евгений Орачевский назначен генеральным директором АО «Фармасинтез» Бывшего министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского назначили генеральным директором АО «Фармасинтез».