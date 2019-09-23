Общество
ИнтерфаксБританский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
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Экономика
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России
Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.
RT на русском вчера в 20:19
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Здоровье
Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты
Lenta.ru вчера в 13:03
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника системы Beidou
Китай успешно осуществил запуск двух спутников Beidou-3, которые стали 47-м и 48-м в навигационной системе Beidou.
RT на русском вчера в 23:04
Армия и оружие
Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море
Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.
РИА Новости вчера в 20:15
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
Известия вчера в 22:30
Политика
В Челябинской области в отставку отправлены два министра
Московский Комсомолец вчера в 14:28
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Экономика
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.
РИА Новости вчера в 17:08
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 20 сентября в 04:42
Культура
Танцовщики из Томска прошли телевизионный отбор в шоу «Танцы»
Этап телевизионного кастинга шоу «Танцы» на ТНТ в Красноярске прошли трое участников из Томска.
Tomsk.Ru 21 сентября в 12:01
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru 20 сентября в 03:55
Армия и оружие
На Украине анонсировали новый план по обороне
Министерство обороны Украины в 2020 году представит план по защите страны.
Lenta.ru вчера в 09:30
Наука
Свежего снега не хватило для объяснения яркости спутников Сатурна
N+1 18 сентября в 07:38
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
Lenta.ru вчера в 17:29
Происшествия
Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иркутске
Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Иркутске.
Известия 00:26
Политика
Молдавия откажется от антироссийского подхода в своей политике
Президент и правительство Молдавии договорились отказаться от системного «антироссийского подхода».
Известия 00:36
Происшествия
В центре Киева украинский депутат лишился часов за 30 тысяч долларов
Интересный случай произошел в Киеве. Там слуга народа лишился часов прямо в центре города - возле мэрии.
Российская газета вчера в 18:42
Происшествия
В Якутии столкнулись два парома
ТАСС вчера в 21:39
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Гаджеты
Флагман Oppo Reno Ace появился в базах данных TENAA
OAnews вчера в 02:54
Кино
В Уфе состоялся показ фильма «Сестрёнка»
UfacityNews.ru 00:15
Политика
В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.
REGNUM вчера в 14:00
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru 21 сентября в 23:32
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Общество
Первый снег с градом выпал в Москве и Подмосковье
Снег с градом выпал в некоторых районах столицы и Московской области.
ФАН вчера в 12:22
Экономика
Евгений Орачевский назначен генеральным директором АО «Фармасинтез»
Бывшего министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского назначили генеральным директором АО «Фармасинтез».
Твой Иркутск вчера в 22:30
Происшествия
В Киеве загорелись девять заполненных бензовозов
В Киеве на автостоянке загорелись девять цистерн с топливом.
Lenta.ru вчера в 20:15