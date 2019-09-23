Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБританский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
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Thomas Cook объявил о ликвидации

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