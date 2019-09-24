Общество
ИнтерфаксБританский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
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Происшествия
В Белгороде автобус наехал на пешеходов
Автобус ПАЗ наехал в Белгороде на пешеходов, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости 15:00
Политика
Во всех крупных городах России появятся соборные мечети
Как сообщил на проходящем в Москве отчётно-выборном съезде Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин, в ближайшие 5-10 лет в России планируется построить соборные мечети во всех городах-столицах субъектов федерации, и во всех городах-миллионниках.
ИА REX 10:30
Футбол
Хохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке
По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» в домашнем матче 10-го тура РПЛ (2:3) в раздевалке не говорил игрокам о своей возможной отставке.
Спорт-Экспресс вчера в 10:00
Происшествия
Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области
Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
REGNUM 16:58
Футбол
Неймар принес победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»
Единственный гол в матче забил бразильский нападающий парижан Неймар на 87-й минуте.
Газета.Ru вчера в 17:15
Авто
Эксперты раскрыли, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Как пишет drivenn.ru, которые и рассказали, какой пробег возможен у современных двигателей, выделяются среди силовых установок немецкие и японские агрегаты.
Tvoe-avto.com вчера в 11:01
Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новые тарифы на транзит российского газа
Согласно представленной тарифной политике, при бронировании 60 млрд кубометров транзитных мощностей украинской газотранспортной системы тариф составит $3,21 за тысячу кубометров газа на 100 км. При бронировании 90 млрд кубометров – $2,56.
Ведомости 21 сентября в 07:32
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Гаджеты
Xiaomi опубликовала исходный код прошивки смартфона Redmi Note 8
Китайская компания Xiaomi опубликовала код ядра своего смартфон Redmi Note 8, который был представлен пару недель назад.
UfaTime.ru вчера в 03:32
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Происшествия
Названы регионы России с наибольшим числом пропавших детей
В 2019 году наибольшее число пропавших детей зафиксировано в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском крае.
Lenta.ru 16:47
Политика
Политолог оценил идею международного договора по Украине
Ранее Андрей Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора с крупнейшими западными странами.
Комсомольская правда 09:25
Футбол
Хави заявил, что не отказался бы возглавить команду АПЛ
В составе «Барселоны» Хави восемь раз стал чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
Sportbox.RU 16:19
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Кино
«Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал
Всего сериал «Игра престолов» представлен в 32 номинациях, среди которых «Лучший драматический сериал», «Лучший актер в драматическом сериале», «Лучшая актриса в драматическом сериале», а также «Лучшая режиссура», «Лучшие костюмы в научно-популярном сериале или сериале в стиле фэнтези», «Лучший саундтрек» и ряде других.
Известия 00:37
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Здоровье
Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату
В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Общество
В России ожидается затяжное похолодание
В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании на всей территории России.
9111.ru 04:11
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Космос
Крымский астроном открыл уникальную межзвёздную комету
В Крыму местный астроном Геннадий Борисов открыл первую комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
SM News 20 сентября в 02:34