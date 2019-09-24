Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБританский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
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Что будет с российским бизнесом Thomas Cook

Ведомости17:28

Thomas Cook было не спасти. Британский политолог рассказал о судьбе тысяч застрявших туристов

Телеканал 360°12:50

Старейшая в мире британская туркомпания Thomas Cook объявила о ликвидации

РИА Новостивчера в 21:29

Ликвидация туроператора Thomas Cook. Что важно знать

РБК06:41

Крушение гиганта. Последствия банкротства Thomas Cook для туристов и туризма

ТАСС07:20

Старейшая в мире туристическая компания – Thomas Cook – объявила о ликвидации

Эхо Москвы11:06

Сотни тысяч туристов по всему миру столкнулись с последствиями краха Thomas Cook

Интерфакс12:20
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Происшествия

В Белгороде автобус наехал на пешеходов

Автобус ПАЗ наехал в Белгороде на пешеходов, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости 15:00
Политика

Во всех крупных городах России появятся соборные мечети

Как сообщил на проходящем в Москве отчётно-выборном съезде Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин, в ближайшие 5-10 лет в России планируется построить соборные мечети во всех городах-столицах субъектов федерации, и во всех городах-миллионниках.
ИА REX 10:30
Футбол

Хохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке

По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» в домашнем матче 10-го тура РПЛ (2:3) в раздевалке не говорил игрокам о своей возможной отставке.
Спорт-Экспресс вчера в 10:00
Происшествия

Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области

Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
REGNUM 16:58
Игры

Для Fallout 4 вышел новый мод, предлагающий игрокам выживать в снегах

Дни24 12:21
Футбол

Неймар принес победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»

Единственный гол в матче забил бразильский нападающий парижан Неймар на 87-й минуте.
Газета.Ru вчера в 17:15
Авто

Эксперты раскрыли, на какой пробег рассчитаны современные двигатели

Как пишет drivenn.ru, которые и рассказали, какой пробег возможен у современных двигателей, выделяются среди силовых установок немецкие и японские агрегаты.
Tvoe-avto.com вчера в 11:01
Экономика

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал новые тарифы на транзит российского газа

Согласно представленной тарифной политике, при бронировании 60 млрд кубометров транзитных мощностей украинской газотранспортной системы тариф составит $3,21 за тысячу кубометров газа на 100 км. При бронировании 90 млрд кубометров – $2,56.
Ведомости 21 сентября в 07:32
Футбол

Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

РИА Новости 16:03
Гаджеты

Xiaomi опубликовала исходный код прошивки смартфона Redmi Note 8

Китайская компания Xiaomi опубликовала код ядра своего смартфон Redmi Note 8, который был представлен пару недель назад.
UfaTime.ru вчера в 03:32
Армия и оружие

В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море

Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Политика

Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Происшествия

Названы регионы России с наибольшим числом пропавших детей

В 2019 году наибольшее число пропавших детей зафиксировано в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском крае.
Lenta.ru 16:47
Политика

Политолог оценил идею международного договора по Украине

Ранее Андрей Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора с крупнейшими западными странами.
Комсомольская правда 09:25
Футбол

Хави заявил, что не отказался бы возглавить команду АПЛ

В составе «Барселоны» Хави восемь раз стал чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
Sportbox.RU 16:19
Кино

Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные

Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Кино

«Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал

Всего сериал «Игра престолов» представлен в 32 номинациях, среди которых «Лучший драматический сериал», «Лучший актер в драматическом сериале», «Лучшая актриса в драматическом сериале», а также «Лучшая режиссура», «Лучшие костюмы в научно-популярном сериале или сериале в стиле фэнтези», «Лучший саундтрек» и ряде других.
Известия 00:37
Экономика

ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Общество

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

РИА Новости 08:23
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Происшествия

В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки

РИА Новости 08:39
Здоровье

Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату

В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Политика

Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Общество

В России ожидается затяжное похолодание

В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании на всей территории России.
9111.ru 04:11
Авто

Skoda отзывает в России более 1,2 тысячи автомобилей Octavia и Yeti

Автостат 07:15
Происшествия

В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Космос

Крымский астроном открыл уникальную межзвёздную комету

В Крыму местный астроном Геннадий Борисов открыл первую комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
SM News 20 сентября в 02:34
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Thomas Cook Group
Британская компания
Британская туристическая компания. Штаб-квартира расположена в Лондоне.
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