Общество
ИнтерфаксБританский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
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Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Кино
Опубликован новый тизер фильма «Во все тяжкие»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал второй тизер полнометражного фильма "Во все тяжкие" под названием Еl Саminо.
Газета.Ru 03:38
Гаджеты
Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз
По словам представителя re:Store, за первые выходные продажи новых смартфонов Apple показали трёхкратный рост по сравнению с прошлогодними показателями.
Rambler News Service вчера в 15:02
Политика
Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии
Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Происшествия
В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод
В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".
ТАСС 01:27
Кино
«Игра Престолов» и «Чернобыль» получили «Эмми»
Заключительный сезон сериала «Игра престолов» получил награду телеакадемии США «Эмми».
Lenta.ru 00:13
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Общество
Правительство России утвердило перечень типовых госуслуг
Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг.
Известия 02:15
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
В свою очередь, курс евро упал на 12 коп. до 70,44 руб. Фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,9% до 64,86 доллара/баррель.
Газета.Ru 03:13
Политика
Шойгу рассказал о вероятности войны с Украиной
Руководитель главного военного ведомства России отвечая на вопрос о наличии вероятности начала открытого военного конфликты между Украиной и Россией, ответил, что он даже не хочет думать об этом.
Наша версия вчера в 06:10
Авто
На трассе Нюрбургринг тестируется новый Lamborghini Urus
Lamborghini проводит тестирование ярко-зеленого Urus на Нюрбургринге, что указывает на то, что компания планирует выпустить новую, потенциально более быструю версию.
32CARS.ru вчера в 07:49
Шоу-бизнес
Наташа Королева в белом тюрбане прогулялась по пляжу в Израиле
На кадрах в «сториз» Королева предстала в белом банном халате и тюрбане из обмотанного вокруг головы полотенца.
Телепрограмма вчера в 09:09
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют затяжное похолодание
В Центральных областях России на этой неделе ожидается холодная погода, больше характерная для октября, сообщили в Гидрометцентре.
Газета.Ru 03:46
Экономика
Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 декабря продумать субсидирование ипотеки на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2%, соответствующее поручение дано по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.
РИА Новости 03:20
Армия и оружие
В России работают над истребителем шестого поколения
Высокая маневренность, возможность выполнения сверхзвукового полета, современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
РИА Новости 01:36
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Синоптики решили продлить введенный ранее "желтый" уровень погодный опасности в Московском регионе. Об этом гласят данные Гидрометцентра.
Газета.Ru 03:04
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Vprognoze.ru вчера в 17:30
Происшествия
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК вчера в 19:20
Гаджеты
Xiaomi показал несколько тизеров смартфона Mi Mix Alpha
Китайский производитель гаджетов Xiaomi представил тизеры, на которых показан новый смартфон Mi Mix Alpha.
Профиль 20 сентября в 12:18
Футбол
«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко
Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.
Sport24.ru вчера в 10:57
Экономика
Названы регионы с самым высоким ростом зарплаты
Ведомство отметило, что в столице насчитывается более 8 тыс. вакансий с заработной платой выше 80 тыс. руб. За последние несколько лет фиксированная часть зарплаты российских сотрудников сократилась приблизительно на десять процентных пунктов.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Политика
Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной
Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией по поставкам газа.
Газета.Ru 20 сентября в 04:17
Общество
Голодовка сотрудников БТИ на Камчатке объявлена бессрочной
Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 23 сентября, сотрудники краевого БТИ Камчатки объявили голодовку в знак протеста против произвола краевых властей, которые приняли решение о ликвидации предприятия.
REGNUM вчера в 23:28
Авто
Daimler остановил разработку новых ДВС
Новость о прекращении создания новых бензиновых двигателей сообщил глава подразделения разработки Daimler Маркус Шефер.
RuNews24.ru 21 сентября в 03:29
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23