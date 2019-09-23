Общество
ИнтерфаксБританский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
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Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
Известия вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Проблемы с финансами вынудили Наталью Ветлицкую вернуться в Россию
Московский Комсомолец 03:48
Космос
Ученые додумались, как получать свет из тьмы
Портал Поиск 20 сентября в 08:56
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Политика
Отношения США и России дошли до опасной черты, заявил эксперт
Главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби заявил, что отношения Москвы и Вашингтона дошли до опасной черты. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:36
Экономика
Путин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых до 15 декабря.
РБК 03:58
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Кино
«Игра Престолов» и «Чернобыль» получили «Эмми»
Заключительный сезон сериала «Игра престолов» получил награду телеакадемии США «Эмми».
Lenta.ru 00:13
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на 10 тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Политика
Путин рассказал о последствиях попыток вмешательства в дела стран
Президент России Владимир Путин рассказал, к чему приводит внешнее вмешательство в политическую и общественную жизнь других стран.
RT на русском 03:27
Спорт
Российские гимнастки завоевали бронзу ЧМ в упражнениях с мячами
Сборная России заняла третье место в групповых упражнения с пятью мячами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Матч ТВ вчера в 07:28
Общество
Памятник Дмитрию Хворостовскому установили в Красноярске
Как уже сообщало ИА REGNUM, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский — уроженец Красноярска, почётный гражданин Красноярского края.
REGNUM 02:58
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 20 сентября в 03:58
Кино
Опубликован новый тизер фильма «Во все тяжкие»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал второй тизер полнометражного фильма "Во все тяжкие" под названием Еl Саminо.
Газета.Ru 03:38
Происшествия
В Сыктывкаре скончался ребенок, пострадавший в ДТП
В результате аварии водитель Audi погиб, а его сын, мальчик 4 лет, получил тяжелые травмы и впал в кому.
Комиинформ вчера в 14:32
Политика
ВЭБ раскрыл детали стратегии в США на фоне санкций
ВЭБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и не может привлекать у американских лиц долговое финансирование сроком более 14 дней.
РБК 00:01
Экономика
Платформа Bakkt запустила торги Bitcoin-фьючерсами
23 сентября в 03:00 по московскому времени платформа Bakkt начала обслуживать торговлю поставочным Bitcoin-фьючерсами на рынке оператора Нью-Йоркской фондовой биржи ICE.
РБК 03:15
Политика
Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии
Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Происшествия
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК вчера в 19:20
ЖКХ
МОЭК начала подавать тепло на объекты социальной сферы Москвы
ПАО "МОЭК" 20 сентября приступило к подаче тепла на объекты социальной сферы Москвы (детские сады, школы и больницы) по их заявкам, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 20 сентября в 09:45
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Происшествия
ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Политика
В США заявили, что Россия «неизбежно» попытается вмешаться в выборы
По словам одного из авторов инициативы, Россия представляет угрозу и попытается вмешаться в выборы 2020 года.
RT на русском 01:14
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК вчера в 09:37
Армия и оружие
Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.
Lenta.ru 03:47
Происшествия
По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение
Телеканал UTV 02:08