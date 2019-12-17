Общество
КоммерсантъБританский ученый назвал напитки с самым серьезным похмельем
Херес и портвейн являются алкогольными напитками, после которых наступает самое сильное похмелье. Такие выводы представил перед Рождеством доктор Хэл Сосабовски из Университета Брайтона.
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Общество
Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода
ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Футбол
Неймар озвучил причину ухода из «Барселоны»
Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что уход из «Барселоны» не был связан с его желанием завоевать личные трофеи и выйти из тени Лионеля Месси.
Здоровье
Президент России дал ряд поручений в сфере здравоохранения
Президент России Владимир Путин дал ряд поручений в сфере здравоохранения по итогам заседания президиума Государственного совета, которое состоялось 31 октября 2019 года.
Технологии
«Магнит» планирует открыть платформу для цифровой рекламы
Ритейлер «Магнит» при поддержке компании Aggregion собирается запустить платформу с цифровой рекламой.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха
В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
Хоккей
Клуб НХЛ «Нью-Джерси» обменял нападающего Холла в «Аризону»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" обменял 28-летнего канадского форварда Тэйлора Холла в "Аризону".
Общество
Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2020 года. Часть 1
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Политика
Опубликована полная версия доклада демократов по импичменту Трампу
Комитет по судебным делам Палаты представителей конгресса США подготовил полную версию доклада, который должен быть использован для процедуры импичмента действующему президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
Политика
Перед следующими выборами ЕР почистит ряды своих депутатов в Думе
"По результатам проведенной оценки больше половины действующих депутатов-единороссов (сегодня фракция ЕР состоит из 341 депутата — прим. ред.) могут стать кандидатами в депутаты нового созыва", — пишет со ссылкой на собственный источник в администрации президента газета "КоммерсантЪ".
Армия и оружие
Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик
Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Музыка
Дробыш ответил на критику Мазаева по поводу концерта Носкова
Виктор Дробыш, являющийся одним из главных организаторов концерта Николая Носкова, посетил программу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Футбол
Испанские фанаты оскорбили украинского футболиста и сорвали матч
Недвижимость
В Хакасии застройщики осваивают практику с эскроу-счетами
Первые регистрации договоров участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу начались в нашей республике четыре месяца назад, с 1 августа.
Космос
Названы факторы, которые изменили вращение оси Земли
Вторым фактором, сменившим ось вращения, было местоположение ледников исключительно на Южном полюсе.
Футбол
«Оренбург» и «Ростов» интересуются хавбеком «Химок» Полярусом
Как стало известно «Чемпионату», «Оренбург» и «Ростов» проявляют интерес к украинскому полузащитнику «Химок» Артёму Полярусу.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Общество
Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX
Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.
Игры
В недавнем обновлении GTA Online углядели намёк на дату анонса GTA VI
На дату анонса игры, по мнению одного из пользователей Reddit, намекнули в обновлении GTA Online.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Общество
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Общество
Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.