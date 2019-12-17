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КоммерсантъБританский ученый назвал напитки с самым серьезным похмельем
Херес и портвейн являются алкогольными напитками, после которых наступает самое сильное похмелье. Такие выводы представил перед Рождеством доктор Хэл Сосабовски из Университета Брайтона.
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Ученые назвали алкогольный напиток, от которого самое сильное похмелье
Комсомольская правдавчера в 16:23
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