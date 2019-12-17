Общество

КоммерсантъКоммерсантъБританский ученый назвал напитки с самым серьезным похмельем

Херес и портвейн являются алкогольными напитками, после которых наступает самое сильное похмелье. Такие выводы представил перед Рождеством доктор Хэл Сосабовски из Университета Брайтона.
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Ученые назвали вызывающие самое тяжелое похмелье напитки

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Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

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Названы напитки, вызывающие самое сильное похмелье

МИР 24вчера в 04:51

Ученые назвали алкогольный напиток, от которого самое сильное похмелье

Комсомольская правдавчера в 16:23

Учёные в Британии назвали спиртные напитки, вызывающие наибольшее похмелье

REGNUMвчера в 16:08

Профессор назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки

РИА Новостивчера в 15:45

Названы самые опасные алкогольные напитки

Lenta.ruвчера в 17:37
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Происшествия

Жителя Ленинградской области подозревают в насилии над дочерью

ТАСС вчера в 17:19
Армия и оружие

Асад заявил о продаже США нефти с захваченных в Сирии месторождений

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Соединенные Штаты продают Турции нефть с захваченных сирийских месторождений.
РЕН ТВ вчера в 02:13
Происшествия

На Чукотке возбуждено дело о незаконном вылове 58 тонн лосося

На основании документов двое предпринимателей поймали 58 тонн рыбы. Ущерб оценивается в 50 миллионов рублей, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва вчера в 23:15
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости вчера в 15:31
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 13:58
Общество

Роструд сообщил, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что в 2200 году будет восемь сокращенных рабочих недель из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые будут выпадать на выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:36
Политика

Горбачев обвинил Вашингтон в стремлении к военному превосходству

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что США стремятся к одностороннему военному превосходству путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями, однако такая цель опасна и недостижима.
Известия вчера в 23:33
Политика

В Китае поясняют, почему купить «Мотор Сич» недостаточно для создания новейших авиадвигателей

Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.
Военное обозрение вчера в 23:27
Армия и оружие

Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

РИА Новости вчера в 21:38
Футбол

Владимир Кияев вступился за отстраненного Гинера

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев оценил решение комитета по этике РФС об отстранении Евгения Гинера от футбольной деятельности на 3 месяца.
Удар56 15 декабря в 07:30
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета 15 декабря в 17:00
Общество

Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.
REGNUM вчера в 20:50
Политика

Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права

Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые президентом меры не означают ослабления центральной власти в вопросах обороны, внешней политики, национальной безопасности, соблюдения прав и свобод человека.
Ведомости вчера в 09:02
Общество

РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»

Отмечается, что в поездах изменилось цветовое решение салонов, обивку и чехлы сидений заменили.
Известия вчера в 21:16
Политика

Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
РБК вчера в 13:35
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
РБК вчера в 21:51
Наука

Астаксантин предотвращает окислительный стресс

Выяснилось, что это вещество повышает устойчивость митохондрий сердца крысы к кальций-зависимому окислительному стрессу.
Индикатор вчера в 13:45
Футбол

Сёмин обратился к фанатам «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам команды.
Евро-футбол.ру вчера в 11:36
Гаджеты

Компания Xiaomi готовит к выходу новые беспроводные наушники

Китайский технологический гигант Xiaomi готовит к выходу инновационный девайс, который с большой вероятностью может стать очередным хитом продаж.
OAnews 14 декабря в 04:18
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Армия и оружие

В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
Российская газета вчера в 22:53
Политика

Демократы готовятся проголосовать против Дональда Трампа

Демократы готовятся проголосовать против Дональда Трампа Судебный комитет Палаты представителей в понедельник опубликовал полную версию доклада об импичменте президента Дональда Трампа.
Коммерсантъ вчера в 13:28
Общество

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
РИА Новости вчера в 02:27
Авто

На АвтоВАЗе стартовало производство обновленного внедорожника Lada 4х4

АвтоВАЗ запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером. Об этом сказано в сообщении компании.
МИР 24 вчера в 22:47
Гаджеты

Google отказалась поддерживать новые Android-смартфоны в Турции

В целом в Турции хотели, чтобы пользователи сами могли выбирать поисковую систему по умолчанию в Android-смартфонах.
Astera вчера в 15:28
Происшествия

Полиция отпустила директора ФБК Жданова

Директор ФБК Иван Жданов отпущен из полиции, куда был доставлен после выхода из спецприемника, где он отбывал административный арест.
BFM.ru вчера в 08:36
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM вчера в 13:57
Космос

«Рози-ракетчица» отправится к МКС на новом корабле Starliner

Манекен «Рози-ракетчица» во время первого полета будет находиться в кабине космического корабля Starliner, который собираются вывести на орбиту 20 декабря.
iReactor 14 декабря в 04:44
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Rusvesna.su 15 декабря в 08:37
Общество

Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал четыре основные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период.
РИА Новости вчера в 19:20
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