Общество

РИА НовостиРИА НовостиБританский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

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Российский космический комплекс будет во многом превосходить американский аналог Илона Маска Falcon-9.
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Армия и оружие

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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования.
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Boeing приостановит производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
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Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе.
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Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
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Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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