Общество

ИзвестияИзвестияБританские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках

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Lenta.ruвчера в 17:37
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