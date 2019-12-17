Общество
ИзвестияБританские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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Кино
Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Политика
Верховный суд за год ликвидировал 11 партий за неучастие в выборах
Верховный суд (ВС) РФ в 2019 году принял решения о ликвидации 11 политических партий, семь лет не участвовавших в выборах, три из них пока не вступили в силу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста России.
Происшествия
Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе
Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Авто
Mercedes-Benz готовит новаторский концепт-кар
На выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе компания Mercedes-Benz покажет новый концепт-кар.
Политика
«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину
Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Происшествия
Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Гаджеты
В РФ подешевели смартфоны Huawei и Honor
В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Космос
Миллиард лет назад центр нашей Галактики взорвался тысячами сверхновых
Рассмотрев плотные области в центре Млечного Пути, ученые выяснили, что 80 процентов его звезд образовались за первую половину его существования — в период от восьми до 13,5 миллиарда лет назад.
Наука
Создан метод исследования частиц размером меньше нанометра
Недавно разработанный метод синтеза с использованием дендримерных молекул позволяет исследователям создавать металлические нанокристаллы диаметром от 0,5 до 2 нм.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками
В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
Происшествия
Кировский участковый пожаловался на побои жены
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой попала в больницу после ссоры с матерью
Наследница известной телеведущей Полина позднее рассказала, почему попала в больницу после конфликта с мамой.
Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Наука
Одиссея судна «Академик М. А. Лаврентьев»: как исследуют Тихий океан
Именно поэтому экспедиция НИС "Академик М. А. Лаврентьев" в мае 2016 занималась не только геологическими исследованиями, но и изучением живых организмов, обитающих в районе вулкана Пийпа.
Музыка
Сергей Мазаев раскритиковал концерт Николая Носкова
Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев пренебрежительно высказался о концерте, который не так давно провел Николай Носков впервые после болезни.
Армия и оружие
Пуск баллистической ракеты «Искандер» попал на видео
Министерство обороны опубликовало видео учебно-боевого пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», выполненного с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия") назвала хайпом и политическим заказом публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Музыка
Корнелюк рассказал о блестящем выступлении Ротару в Москве
Музыкант Игорь Корнелюк прокомментировал выступление Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM», который прошел накануне в Москве.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Футбол
Татаев рассказал, почему перешёл в «Млада-Болеслав» из «Краснодара»
Космос
Роскосмос назвал причину переноса пуска «Союза» с космодрома Куру
Запуск российской ракеты «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS с космодрома Куру был перенесен на сутки из-за обнаружения сбоя в системе управления носителя.
Финансы
Рубль растет к доллару и снижается к евро
В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.