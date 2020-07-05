Коронавирус, скорее всего, не был создан в лабораториях китайского Уханя, а находился в природе задолго до своей активизации. Однако был в спящем состоянии, и его «пробуждение» спровоцировал ряд факторов.

Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане

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