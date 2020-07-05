Коронавирус

ИзвестияИзвестияБританский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане

Свои выводы эксперт сделал на основании многочисленных свидетельств о том, что SARS-CoV-2 находился в разных странах до того, как активизировался в Китае. В пример приводится обнаружение испанскими эпидемиологами следов этого вируса в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года.
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Всегда был здесь, но спал: учёный выдвинул новую версию появления COVID-19

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Появилась новая версия о происхождении коронавируса

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Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане

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Ученый пришел к неожиданным выводам о происхождении коронавируса

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Комсомольская правда13:48

Коронавирус «спал» во всем мире, считает ученый

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Ученый предположил, что коронавирус находился в спящем состоянии во всем мире

ТАСС13:27
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Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

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Происшествия

В День независимости в Чикаго подстрелили 67 человек, еще 13 убиты

В результате вспышки насилия в американском Чикаго в День независимости США были подстрелены 67 человек, еще 13 убиты.
Газета.Ru 10:56
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Автоспорт

Боттас победил на первом этапе сезона «Формулы-1» Гран-при Австрии

ТАСС Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас победил на первом этапе сезона-2020 чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
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Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
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Здоровье

Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России

В начале июля вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии.
Lenta.ru 13:53
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Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
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Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
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Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM 15:51
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Происшествия

16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников

В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru 10:14
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Биатлон

Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
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50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде

Наоми Кэмпбелл разместила в Инстаграмме фотографии, на которых она полностью обнажена.
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Футбол

«Саутгемптон» обыграл «Манчестер Сити» в 33-м туре АПЛ

В матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» на выезде проиграл «Саутгемптону».
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Происшествия

Третьего обвиняемого по делу об убийстве Флойда освободили под залог

Еще одного полицейского, задержанного за убийство чернокожего американца Джорджа Флойда, освободили под залог.
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Создатели Left 4 Dead опубликовали арт Back 4 Blood

Evo-rus.com 13:44
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Общество

В Нёноксе готовят плановые работы военных. Местным предложили выехать

Надеемся, 7-8 июля не предстоит ничего, что встревожило бы жителей села и северодвинцев.
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Общество

«Не будьте дураками». Леонид Рошаль обратился к россиянам и вызвал шквал критики

Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль 5 июля обратился к людям, которые потеряли бдительность после частичного снятия коронавирусных ограничений.
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Здоровье

За сутки еще 92 случая коронавируса выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на пятницу, 3 июля, за сутки еще у 92 человек в Ростовской области выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Политика

Элладская церковь: турки не посмеют превратить Святую Софию в мечеть

РИА Новости 15:18
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы

"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", - говорится в Telegram-канале департамента.
РИА Новости 13:40
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

iReactor вчера в 13:38
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Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM 02 июля в 10:07
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Футбол

Слуцкий: «Рубин» провел тяжелый матч РПЛ против «Оренбурга»

Матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга" получился для казанского "Рубина" тяжелым.
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
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Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Газета.Ru вчера в 17:17
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала жилой комплекс, в котором купила квартиру

Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
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Тестовую версию iOS 14 удачно запустили на iPhone 6s

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Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
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Общество

Стало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым

Убитым в австрийском Герасдорфе россиянином мог оказаться уроженец Чечни.
Lenta.ru 05:14
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