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Слово и Дело
Слово и Дело

Британский врач прогнозирует сезонные вспышки коронавируса

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Возможно, медицинские маски и перчатки, постоянная дезинфекция рук и ограничения массовых мероприятий останутся с нами навсегда, заявил заместитель главного врача Англии Джонатан Ван Там по сообщению РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Коронавирус не удастся искоренить никогда, заявил британский эксперт

ЛОНДОН, 2 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Коронавирус, вероятно, не удастся искоренить никогда, он сохранится как сезонное заболевание даже при вакцинации, считает заместитель главного врача Англии Джонатан Ван Там. Британия в среду сертифицировала вакцину от коронавируса.
РИА Новостивчера в 14:39
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ФАН

Британский эксперт не исключил, что COVID-19 может стать сезонной болезнью

ФАН17:28
News.ru

Британский врач: коронавирус сохранится как сезонное заболевание

News.ruвчера в 14:19
Российская газета

Британский эксперт усомнился в возможности искоренения коронавируса

Российская газета16:16
АБН

Эксперт из Великобритании заявил, что маски теперь могут остаться «навсегда»

АБНвчера в 15:42
Lenta.ru

Британский врач заявил о невозможности искоренить коронавирус

Lenta.ruвчера в 15:34
Московский Комсомолец

Эксперт: коронавирус не удастся искоренить никогда

Московский Комсомолецвчера в 15:15
Life.ru

Британский врач заявил, что коронавирус останется с человечеством навсегда

Life.ru17:10

Ученые сообщили о росте смертности от COVID вдвое после митингов

Исследователи из израильского Университета имени Бен-Гуриона и Гарвардской медицинской школы проанализировали статистику по количеству смертей от коронавирусной инфекции в течение 30 дней после проведения предвыборных митингов в США.
Ученые сообщили о росте смертности от COVID вдвое после митингов
Известия17:15

NYT: Байден склоняется к выдвижению Дэвида Коэна кандидатом на пост директора ЦРУ

Избранный, по оценкам ведущих американских СМИ, президентом США демократ Джозеф Байден склоняется к тому, чтобы выдвинуть кандидатом на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвида Коэна, который ранее занимался темой приписываемого РФ вмешательства в американские выборы и разработкой антироссийских санкций.
ТАСС18:45

Верховный суд постановил, что продавцы могут отказывать в обслуживании клиентам без масок

Верховный суд РФ разъяснил, что предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты (СИЗ), если обязательное использование гражданами таких средств установлено регионом.
ТАССвчера в 02:46

ВСУ разместили около 250 единиц военной техники на фронте в Донбассе

«Зафиксировано 245 единиц техники и тяжелых вооружений, в числе которых 142 танка, девять РСЗО «Град», 85 единиц самоходной и буксируемой артиллерии калибром от 100 до 203 мм, семь ЗРК «Бук», один ПТРК», — говорится в сообщении.
ФАНвчера в 01:55

«Роснано» вместо Анатолия Чубайса возглавил Сергей Куликов

"Роснано" вместо Анатолия Чубайса возглавил Сергей Куликов Преемник Анатолия Чубайса на посту главы АО "Роснано" определен: президент предложил эту должность первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.
Коммерсантъвчера в 13:45

Установлено, что в США COVID-19 был раньше, чем его обнаружили в Китае

Ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, показало, что у некоторых из них COVID-19 был еще до того, как в Китае объявили о появлении нового вируса.
РИА Новостивчера в 03:10

Авторы Wasteland 3 подвели итоги года и анонсировали большое будущее

Компания inXile Entertainment опубликовала запись в блоге, в которой подвела итоги 2020 года и рассказала о планах на будущее изометрической ролевой игры Wasteland 3. Игра вышла в августе 2020 года и вскоре число её игроков достигло миллиона.
Игромания.рувчера в 12:44

США: две вакцины от COVID-19 поступят в гражданский оборот до Рождества

Сразу две вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 введут в гражданский оборот в США до Рождества, 25 декабря, заявил министр здравоохранения и соцслужб Соединенных Штатов Алекс Азар, слова которого приводит Reuters.По его словам, он провел переговоры с губернаторами штатов при участии вице-президента страны Майкла Пенса.
Anews30 ноября в 13:02