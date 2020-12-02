WP: дочь Трампа Иванка может начать собственную политическую карьеру

В среду портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп, вероятно, сам объявит о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году еще до окончания нынешнего президентского срока.