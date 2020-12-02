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Слово и Дело
Слово и Дело

Британский врач прогнозирует сезонные вспышки коронавируса

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Возможно, медицинские маски и перчатки, постоянная дезинфекция рук и ограничения массовых мероприятий останутся с нами навсегда, заявил заместитель главного врача Англии Джонатан Ван Там по сообщению РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Коронавирус не удастся искоренить никогда, заявил британский эксперт

ЛОНДОН, 2 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Коронавирус, вероятно, не удастся искоренить никогда, он сохранится как сезонное заболевание даже при вакцинации, считает заместитель главного врача Англии Джонатан Ван Там. Британия в среду сертифицировала вакцину от коронавируса.
РИА Новостивчера в 14:39
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ФАН

Британский эксперт не исключил, что COVID-19 может стать сезонной болезнью

ФАН17:28
Life.ru

Британский врач заявил, что коронавирус останется с человечеством навсегда

Life.ru17:10
Lenta.ru

Британский врач заявил о невозможности искоренить коронавирус

Lenta.ruвчера в 15:34
Российская газета

Британский эксперт усомнился в возможности искоренения коронавируса

Российская газета16:16
Профиль

Британский врач считает, что коронавирус невозможно уничтожить

Профильвчера в 15:32
Московский Комсомолец

Эксперт: коронавирус не удастся искоренить никогда

Московский Комсомолецвчера в 15:15
News.ru

Британский врач: коронавирус сохранится как сезонное заболевание

News.ruвчера в 14:19

Переболевшие COVID-19 люди могут не иметь антител

Григорий Ефимов, заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава, рассказал изданию «РБК», что у большинства переболевших ковидом людей, у которых нет соответствующих антител, есть Т-клеточный ответ.
Московский комсомолец Кузбасс23:51

НКР выступила за размещение российской военной базы в регионе

Российская военная база в Нагорном Карабахе усилила бы безопасность и стабильность в регионе на долгосрочной основе, считает советник президента непризнанной НКР по вопросам внешней политики Давид Бабаян.
Коммерсантъ04:00

В России выявили за сутки рекордные 28 145 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 28 145, это новый антирекорд, 3 декабря сообщает оперативный штаб по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна03:04

Верховный суд постановил, что продавцы могут отказывать в обслуживании клиентам без масок

Верховный суд РФ разъяснил, что предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты (СИЗ), если обязательное использование гражданами таких средств установлено регионом.
ТАССвчера в 02:46

Володин не видит ущемления прав в запрете двойного гражданства служащим

Москва, 3 декабря 2020, 11:57 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о поддержке президентского законопроекта о запрете двойного гражданства и вида на жительство для государственных и муниципальных служащих.
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Более 20 кухонных приборов в одном устройстве Xiaomi. Представлен «многоцелевой кулинарный робот»

Компания Xiaomi на этой неделе представила на своей платформе коллективного финансирования устройство, которое получило название «Многоцелевой кулинарный робот» (Multi-purpose Cooking Robot).
iXBT.com00:21