Британский врач прогнозирует сезонные вспышки коронавируса
Возможно, медицинские маски и перчатки, постоянная дезинфекция рук и ограничения массовых мероприятий останутся с нами навсегда, заявил заместитель главного врача Англии Джонатан Ван Там по сообщению РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Коронавирус не удастся искоренить никогда, заявил британский эксперт
ЛОНДОН, 2 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Коронавирус, вероятно, не удастся искоренить никогда, он сохранится как сезонное заболевание даже при вакцинации, считает заместитель главного врача Англии Джонатан Ван Там. Британия в среду сертифицировала вакцину от коронавируса.
РИА Новостивчера в 14:39
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