Политика
ИзвестияБританский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал на своем сайте видеоролик, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма. Видео было опубликовано 23 ноября.
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с чего всё началось
— Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом, — говорится в заявлении украинского диппредставительства.Life.ruвчера в 17:28
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The Economist показал в ролике Украину без Крыма, вызвав негативную реакцию Киева
Газета.Ruвчера в 18:39
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Общество
Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым
Общество
В посольстве России в Иране рассказали об отключении интернета
Из-за отключения интернета была нарушена работа посольства России в Иране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-аташе российской дипломатической миссии Андрея Ганенко.
Армия и оружие
Киев выдвинул новую версию произошедшего с возвращенными катерами
Начальник генерального штаба Украины Руслан Хомчак выдвинул новую версию. Однако рассказ украинца вызывает огромное количество вопросов.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Политика
Поклонская ответила Пушкову на критику Ротару
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала решение украинской певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Политика
Украинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс
В 2018 году Балицкий сообщил, что провел часть своего отпуска в Крыму и расспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России.
Происшествия
Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго
Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
Шоу-бизнес
Ани Лорак пришла на «Золотой граммофон» с оголенной грудью
Певица Ани Лорак посетила музыкальную премию «Золотой граммофон» в откровенном, оголяющем грудь, наряде.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Футбол
Тедеско: «Спартак» заслуживал победы в матче с «Уралом»
Считаю, мы заслуживали победы в сегодняшнем матче. Во втором тайме не понравилось также, что пропустили несколько контратак соперника.
Футбол
Брестское «Динамо» впервые выиграло чемпионат Беларуси
Здоровье
Врачи нашли способ контактировать с пациентами в коме
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Политика
Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересовано в приеме Украины в ряды альянса, поскольку это не понравится России.
Экономика
Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Футбол
В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов
"Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Политика
В Госдуме оценили заявление начальника Генштаба Украины о Крыме
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление начальника Генштаба Украины Руслана Хомчака о том, что Крым рассматривается Россией как «мощная база, которая должна кошмарить всю Европу и Северную Африку».
Религия
Украинская церковь предложила перенести празднование Рождества
Православная церковь Украины может перенести дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.
Единоборства
Умар Нурмагомедов переходит в UFC
Умар Нурмагомедов продолжил серию побед в промоушене GFC, одолев в ходе боя в Ташкенте аргентинского спортсмена Брайана Гонсалеса.
Политика
Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "первом меме в кругах ООН", вспоминая советского дипломата Олега Трояновского.
Футбол
Арбитр не показал желтой карточки в эпизоде с переломом ноги Глебова
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов получил тяжелую травму в матче 17-го тура Российский премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо".
Наука
Современные обезьяны оказались умнее наших предков человека
Современные обезьяны оказались гораздо умнее, чем предки человека.
Происшествия