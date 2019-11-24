Политика

ИзвестияИзвестияБританский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал на своем сайте видеоролик, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма. Видео было опубликовано 23 ноября.
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с чего всё началось
— Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом, — говорится в заявлении
 украинского диппредставительства.
Life.ruвчера в 17:28

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Украинские дипломаты попросили The Economist вернуть Крым Украине

РЕН ТВ04:51

The Economist показал в ролике Украину без Крыма, вызвав негативную реакцию Киева

Газета.Ruвчера в 18:39

The Economist показал карту Украины без Крыма

РИА Новости01:15

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РБКвчера в 23:18

Британский журнал показал Украину без Крыма

Lenta.ruвчера в 20:18

В Совфеде оценили публикацию The Economist карты Украины без Крыма

РИА Новости Крым04:39

Киев потребовал у британского журнала включить Крым в состав Украины

Life.ruвчера в 17:28
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Общество

Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым

Lenta.ru 03:23
Общество

В посольстве России в Иране рассказали об отключении интернета

Из-за отключения интернета была нарушена работа посольства России в Иране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-аташе российской дипломатической миссии Андрея Ганенко.
Газета.Ru 06:05
Армия и оружие

Киев выдвинул новую версию произошедшего с возвращенными катерами

Начальник генерального штаба Украины Руслан Хомчак выдвинул новую версию. Однако рассказ украинца вызывает огромное количество вопросов.
Политическая Экспертиза 08:58
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Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
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Поклонская ответила Пушкову на критику Ротару

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала решение украинской певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru 06:30
Армия и оружие

Численность британской армии планируют значительно сократить

Известия 07:16
Политика

Украинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс

В 2018 году Балицкий сообщил, что провел часть своего отпуска в Крыму и расспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России.
Lenta.ru 08:40
Происшествия

Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
РБК 08:32
Шоу-бизнес

Ани Лорак пришла на «Золотой граммофон» с оголенной грудью

Певица Ани Лорак посетила музыкальную премию «Золотой граммофон» в откровенном, оголяющем грудь, наряде.
Слово и Дело 09:13
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Футбол

Тедеско: «Спартак» заслуживал победы в матче с «Уралом»

Считаю, мы заслуживали победы в сегодняшнем матче. Во втором тайме не понравилось также, что пропустили несколько контратак соперника.
Чемпионат 09:03
Футбол

Брестское «Динамо» впервые выиграло чемпионат Беларуси

Российская газета 08:52
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Врачи нашли способ контактировать с пациентами в коме

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Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости вчера в 22:37
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Происшествия

Механик объяснил, почему затонувший возле Одессы танкер не просил о помощи

News.ru 09:03
Общество

Жители Светловодска на Украине перекрыли дорогу, требуя дать отопление

РИА Новости 06:55
Политика

Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересовано в приеме Украины в ряды альянса, поскольку это не понравится России.
РБК вчера в 16:41
Экономика

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов.
RT на русском вчера в 09:55
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Lenta.ru 04:52
Футбол

В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов

"Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Discover24 02:16
Политика

В Госдуме оценили заявление начальника Генштаба Украины о Крыме

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление начальника Генштаба Украины Руслана Хомчака о том, что Крым рассматривается Россией как «мощная база, которая должна кошмарить всю Европу и Северную Африку».
RT на русском 08:39
Религия

Украинская церковь предложила перенести празднование Рождества

Православная церковь Украины может перенести дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.
РИА Новости Крым 07:07
Единоборства

Умар Нурмагомедов переходит в UFC

Умар Нурмагомедов продолжил серию побед в промоушене GFC, одолев в ходе боя в Ташкенте аргентинского спортсмена Брайана Гонсалеса.
Вестник Кавказа 05:44
Политика

Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "первом меме в кругах ООН", вспоминая советского дипломата Олега Трояновского.
Газета.Ru 08:13
Футбол

Арбитр не показал желтой карточки в эпизоде с переломом ноги Глебова

Полузащитник "Ростова" Данил Глебов получил тяжелую травму в матче 17-го тура Российский премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо".
Газета.Ru 06:13
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Современные обезьяны оказались умнее наших предков человека

Современные обезьяны оказались гораздо умнее, чем предки человека.
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В Балакове две девочки провалились под лед. Одна погибла

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