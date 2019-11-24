Политика

ИзвестияИзвестияБританский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал на своем сайте видеоролик, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма. Видео было опубликовано 23 ноября.
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The Economist оставил Украину без Крыма и расстроил Киев

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Британский журнал показал Украину без Крыма

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REGNUMвчера в 20:31

Влиятельное западное СМИ признало Крым территорией России

URA.Ruвчера в 20:44
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Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
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Главной задачей партии "Единая Россия" является сохранение политического лидерства в стране и лучший результат на предстоящих выборах в России в 2020–2021 годах.
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Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором

Напомним, седан Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk в комплектации Classic оценили в 736 900 рублей, а универсал обойдётся в 773 900 рублей.
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«Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой, шестеро человек погибли, в том числе 6-летний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
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Манчестер Сити — Челси 2:1

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Максим Галкин поделился редким романтическим фото с Аллой Пугачевой Так получилось и на этот раз.
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Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
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Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
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На первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву Россия и Украина не смогли разрешить споры по поводу инцидента в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД России.
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Мэра Тулуна выписали из больницы после аварии

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Похудевшая певица Нюша показала стройную фигуру в ультрамини

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В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
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