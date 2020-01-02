Политика
Газета.RuБританский журнал признал Крым российским
Посольство Украины в Лондоне возмутилось тем, что один из самых продаваемых lifestyle-журналов Британии Good Housekeeping в заметке назвал Крым российским полуостровом.
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Происшествия
Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Общество
Саратовец выиграл миллион рублей в новогоднюю лотерею
Кино
Эрнст снял «инструкцию» по госперевороту на «деньги Путина»?
Киноверсия событий вышла с «легкой руки» Эрнста и Фонда Кино, потому-то в сети и провозгласили, что фильм снят на «деньги Путина» — Владимир Владимирович стойко ассоциируется у россиян с Россией.
Авто
Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера
Общество
Акции Apple впервые достигли $300 за штуку
На втором месте по капитализации идет Microsoft с $1,23 трлн. Акции Apple впервые превысили $200 в августе 2018 года.
Общество
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ, заявил источник
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Технологии
Xiaomi рассказала, на что компания потратит миллиарды долларов
Лидер китайской компании заявил, что Xiaomi инвестирует более 7,1 млрд долларов в течение следующих пяти лет в данные направления.
Гаджеты
NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
Хоккей
Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
Стали известны участники 1/2 финала молодежного первенства планеты по хоккею, который проходит в Чехии.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
Политика
Байден считает, что Трамп закладывает динамит в пороховую бочку, устранив Сулеймани
Администрация президента США Дональда Трампа, проведя операцию по уничтожению командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, провоцирует Тегеран на ответные действия и тем самым закладывает динамит в пороховую бочку.
Экономика
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Музыка
Полина Гагарина назвала победителем шоу «Голос» своего воспитанника
Российская певица Полина Гагарина прокомментировала итоги шоу «Голос». Она считает, что победы в конкурсе достоин Ив Набиев.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Финансы
Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов
Валютные торги в РФ открылись в пятницу укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Культура
«На троечку»: провалившейся Пугачевой предложили поучиться у Киркорова
По словам члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, фильм-концерт был обречен на провал.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в убийстве у ресторана в Сухуме
Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Экономика
Фондовые торги в России открылись в плюсе
Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой показала своего возлюбленного
В канун Нового года дочь Ларисы Гузеевой показала своим подписчикам в Instagram нового бойфренда, опубликовав фотографию с возлюбленным.
Спорт
Устюгов: надеюсь, моя «кризисная» гонка на «Тур де Ски» уже позади
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
Общество
Петербуржцы ругаются матом реже остальных россиян
Реже остальных россиян ругаются матом жители Петербурга, Петрозаводска, Вологды, Чебоксар и Химок.
Политика
Турецкий парламент одобрил отправку войск в Ливию
Происшествия
Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.