Политика

Газета.RuГазета.RuБританский журнал признал Крым российским

Посольство Украины в Лондоне возмутилось тем, что один из самых продаваемых lifestyle-журналов Британии Good Housekeeping в заметке назвал Крым российским полуостровом.
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Британский журнал посоветовал туристам ехать в Крым по Крымскому мосту

Московский Комсомолец00:12

Британский журнал признал Крым российским

Газета.Ruвчера в 16:49

Британский журнал признал Крым территорией России

Известиявчера в 12:39

Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

РБКвчера в 13:32

Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

РИА Новостивчера в 12:39

Британский журнал назвал Крым российским

RT на русскомвчера в 12:37

Украинцев возмутил материал британского журнала, где Крым отнесли к РФ

РЕН ТВвчера в 12:03
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Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек

РБК вчера в 16:23
Армия и оружие

Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани

Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Известия вчера в 22:42
Общество

Саратовец выиграл миллион рублей в новогоднюю лотерею

FreeNews-Volga вчера в 07:56
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Российскую морскую пехоту назвали одной из лучших в мире

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Эрнст снял «инструкцию» по госперевороту на «деньги Путина»?

Киноверсия событий вышла с «легкой руки» Эрнста и Фонда Кино, потому-то в сети и провозгласили, что фильм снят на «деньги Путина» — Владимир Владимирович стойко ассоциируется у россиян с Россией.
Версия.Инфо 00:55
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Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера

Car.ru 01 января в 12:40
Общество

Акции Apple впервые достигли $300 за штуку

На втором месте по капитализации идет Microsoft с $1,23 трлн. Акции Apple впервые превысили $200 в августе 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 21:16
Общество

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ, заявил источник

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 02:21
Технологии

Xiaomi рассказала, на что компания потратит миллиарды долларов

Лидер китайской компании заявил, что Xiaomi инвестирует более 7,1 млрд долларов в течение следующих пяти лет в данные направления.
iXBT.com 01:51
Гаджеты

NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия

Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
3DNews 01:06
Хоккей

Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею

Стали известны участники 1/2 финала молодежного первенства планеты по хоккею, который проходит в Чехии.
Российская газета вчера в 16:56
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Происшествия

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
РИА Новости вчера в 03:55
Общество

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском вчера в 19:30
Политика

Байден считает, что Трамп закладывает динамит в пороховую бочку, устранив Сулеймани

Администрация президента США Дональда Трампа, проведя операцию по уничтожению командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, провоцирует Тегеран на ответные действия и тем самым закладывает динамит в пороховую бочку.
ТАСС 00:34
Экономика

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
РБК вчера в 21:38
Музыка

Полина Гагарина назвала победителем шоу «Голос» своего воспитанника

Российская певица Полина Гагарина прокомментировала итоги шоу «Голос». Она считает, что победы в конкурсе достоин Ив Набиев.
Политическая Экспертиза вчера в 18:34
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета вчера в 10:24
Финансы

Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов

Валютные торги в РФ открылись в пятницу укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру 02:23
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

РИА Новости 01:29
Культура

«На троечку»: провалившейся Пугачевой предложили поучиться у Киркорова

По словам члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, фильм-концерт был обречен на провал.
Дни.ру вчера в 08:57
Происшествия

Арестован второй подозреваемый в убийстве у ресторана в Сухуме

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Кавказский узел вчера в 20:30
Экономика

Фондовые торги в России открылись в плюсе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру 02:16
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Lisa.ru вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой показала своего возлюбленного

В канун Нового года дочь Ларисы Гузеевой показала своим подписчикам в Instagram нового бойфренда, опубликовав фотографию с возлюбленным.
Актуальные Новости вчера в 05:19
Спорт

Устюгов: надеюсь, моя «кризисная» гонка на «Тур де Ски» уже позади

РИА Новости вчера в 06:49
Здоровье

Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае

СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
Pravda.Ru 01 января в 21:25
Общество

Петербуржцы ругаются матом реже остальных россиян

Реже остальных россиян ругаются матом жители Петербурга, Петрозаводска, Вологды, Чебоксар и Химок.
МР7.ру 02:19
Политика

Турецкий парламент одобрил отправку войск в Ливию

ANNA-News вчера в 10:43
Происшествия

Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 21:06
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