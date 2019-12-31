Политика

Газета.RuГазета.RuБританский журнал признал Крым российским

Посольство Украины в Лондоне возмутилось тем, что один из самых продаваемых lifestyle-журналов Британии Good Housekeeping в заметке назвал Крым российским полуостровом.
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Британский журнал признал Крым территорией России

Известиявчера в 12:39

Британский журнал признал Крым российским

Газета.Ruвчера в 16:49

Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

РБКвчера в 13:32

Британский журнал посоветовал туристам ехать в Крым по Крымскому мосту

Московский Комсомолец00:12

Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

РИА Новостивчера в 12:39

Британский журнал назвал Крым российским

RT на русскомвчера в 12:37

Украинцев возмутил материал британского журнала, где Крым отнесли к РФ

РЕН ТВвчера в 12:03
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Армия и оружие

Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани

Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Известия вчера в 22:42
Общество

Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости 01 января в 17:00
Гаджеты

Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений

Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
OAnews вчера в 12:43
Политика

В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России

Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.
Газета.Ru вчера в 11:58
Транспорт

Выезд из Холмского морского порта заблокирован

Сахалин.Инфо вчера в 07:56
Происшествия

Актриса из «Первого мстителя» обвиняется в убийстве матери

Радио Sputnik вчера в 02:20
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и Huawei MediaPad M6 получили EMUI 10

Как пишет источник, компания Huawei со вчерашнего дня открыла публичное бета-тестирование прошивки EMUI 10 для трех смартфонов и одного планшета: Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и Huawei MediaPad M6.
iXBT.com 00:02
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
RT на русском вчера в 04:17
Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru вчера в 16:30
Экономика

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
REGNUM вчера в 17:15
Армия и оружие

Боевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью

«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
RT на русском вчера в 23:11
Космос

Астрономы узнали правду о загадочном гало рядом с Землей

Специалисты изучили сделанные телескопом снимки, а также провели несколько специальных исследований, после чего узнали правду о загадочном явлении в виде облака антиматерии в окрестностях Солнечной системы - нейтронная звезда Геминга расположена на расстоянии 815 световых лет от Земли.
Shraibikus News 31.12.19 в 09:42
Футбол

Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит работу в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в петербургском клубе напрямую зависит от результатов чемпионата России.
АБН вчера в 00:16
Хоккей

Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция

Вести.Ru вчера в 17:58
Здоровье

Инсультов и инфарктов в Новый год становится больше

Бессонные ночи в сочетании с алкогольными возлияниями могут привести к инфарктам и инсультам.
Телеканал 360° 01 января в 11:28
Происшествия

Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео

Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Известия вчера в 14:32
Авто

Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Автоновости дня 01 января в 14:51
Политика

Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию

Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Lenta.ru вчера в 14:14
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Известия вчера в 15:02
Общество

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском вчера в 19:30
Армия и оружие

Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Lenta.ru 01 января в 20:37
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru вчера в 16:33
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия 01 января в 17:54
Армия и оружие

NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

РИА Новости вчера в 23:23
Авто

Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера

Car.ru 01 января в 12:40
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 01 января в 10:40
Происшествия

В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами

Пять разных нидерландских фирм в Роттердаме, Амстердаме и Утрехте получили посылки с бомбами за минувшую неделю, пострадавших нет.
Life.ru вчера в 17:50
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород 01 января в 04:04
Футбол

Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ

RT на русском вчера в 16:51
Шоу-бизнес

Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
NewInform вчера в 07:15
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