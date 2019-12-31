Политика

ИзвестияИзвестияБританский журнал признал Крым территорией России

Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
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Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

РБК13:32

Британский журнал назвал Крым российским

Lenta.ru13:24

Украинцев возмутил материал британского журнала, где Крым отнесли к РФ

РЕН ТВ12:03

Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

РИА Новости12:39

Британский журнал назвал Крым российским

RT на русском12:37

Посольство Украины возмутилось статьей британского журнала о Крыме

Московский Комсомолец12:17

Британский журнал признал Крым территорией России

Известия12:39
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Происшествия

В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

РИА Новости 12:15
Общество

Зеленского заметили на популярном курорте

Президента Украины Владимира Зеленского заметили на популярном украинском горнолыжном курорте Буковель.
Lenta.ru 10:00
Политика

Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине

В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Комсомольская правда 05:03
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях на Майдане в 2014 году

Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали о начале расстрела сотрудников подразделения во время протестов в центре Киева в 2014 году.
Rambler News Service 31.12.19 в 00:51
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите.
МонаВиста 09:13
Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

На Украине с 1 января начала действовать гарантированная цена на газ для населения, следует из сообщения Минэнерго Украины.
Rambler News Service вчера в 12:00
Гаджеты

Xiaomi представила новые умные часы Watch Color

Китайская компания Xiaomi презентовала умные часы Watch Color, которые поступят в продажу в январе.
iReactor 31.12.19 в 03:27
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 13:02
Футбол

«Антальянспор» договорился о переходе российского защитника Кудряшова

Турецкий "Антальянспор" договорился о переходе российского защитника Федора Кудряшова, сообщает DHA.
Газета.Ru 12:13
Политика

Турецкий парламент одобрил отправку военных в Ливию

Российская газета 10:33
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru 02:54
Общество

Карлос Гон отверг причастность семьи к его побегу из Японии

Газета.Ru 11:44
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе.
Lenta.ru 03:01
Футбол

«Спартак» не отпускает Айртона в сборную Бразилии

Футбольный клуб «Спартак» принял решение не отпускать защитника Айртона в сборную Бразилии до 23 лет.
Евро-футбол.ру 13:22
Происшествия

Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Lenta.ru 09:04
Наука

В России нашли способ упростить и удешевить производство лазеров

Открытие позволит значительно удешевить и упростить производство лазерной оптики, а также поможет добиться большей мощности излучения.
Индикатор 30.12.19 в 01:29
Хоккей

Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Российская газета 09:00
Авто

Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Автоновости дня вчера в 14:51
Происшествия

В Судане разбился самолет «Антонов»

Самолет "Антонов" разбился в провинции Западный Дарфур в Судане, сообщил в четверг вечером телеканал "Аль-Арабия".
РИА Новости 14:12
Наука

Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе

Известия 31.12.19 в 19:10
Общество

Названы самые безопасные авиакомпании на 2020 год

Портал AirlineRatings составил список наиболее безопасных авиакомпаний мира на 2020 год. Рейтинг возглавил австралийский перевозчик Qantas.
Известия 10:44
Общество

В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием

Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Вести.Ru вчера в 14:10
Происшествия

В Пензенской области задержали предполагаемого лидера группы сутенеров

Находившегося в розыске предполагаемого организатора преступной группы, промышлявшей вовлечением в занятие проституцией девушек, задержали в новогоднюю ночь в Пензенской области, решением суда он арестован, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
РИА Новости 10:20
Футбол

Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»

По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
Soccer.ru 02:47
Кино

Фильм «Вторжение» вышел в прокат

Картина «Вторжение», снятая Фёдором Бондарчуком в 2019 году, вышла в прокат сегодня, 1 января.
Inc-news.ru вчера в 06:37
Игры

Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»

Ридус 31.12.19 в 13:57
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Армия и оружие

Японцы показали изображение нового истребителя

Изображение перспективного самолёта было опубликовано японскими военными в проекте бюджета на 2020 год, который предусматривает выделение 256 миллионов долларов концерну Mitsubishi на разработку нового истребителя.
Популярная механика 30.12.19 в 23:30
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